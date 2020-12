‘Di naman compulsary’: National PTA payag sa face-to-face classes sa low-risk areas

MAYNILA - Sang-ayon ang Parents-Teachers Association Federation na magkaroon ng dry-run ng face-to-face classes sa mga lugar na may mababang banta ng COVID-19.

“Payag po kami na magkaroon ng dry run ng face-to-face. Hindi naman po ito compulsary. Doon sa mga ayaw, we will request siguro na they will stay in modular,” pahayag ngayong Martes ni Willy Rodriguez, national president ng grupo.

Ayon kay Rodriguez, dapat ay limitado pa rin ang mga mag-aaral na sasali sa dry run para matiyak ang mahigpit na pagsunod sa health protocols laban sa pagkalat ng COVID-19.

“Ang isang eskuwelahan (classroom), naglalaman ng 40 (mag-aaral). Siguro kalahati kalahati siguro,” sabi niya.

Kontrolado naman aniya ang mga mag-aaral sa loob ng classroom. Pero ang problema ay kapag nasa labas ang mga bata.

“Yung pag-travel nila from house to school, yun po ang magiging problema,” sabi niya.

Marami pa rin aniyang mga magulang ang takot na pabalikin sa tradisyunal na pamamaraan ng pag-aaral ang kanilang mga anak dahil may banta pa rin ng COVID-19 sa bansa.

“Ang stand ng mga parents, 'No Vaccine, No Face-to-Face.' Yung iba na kung walang case doon, they go back to normal,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo.

Lunes nang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dry run ng face-to-face classes sa mga low-risk na lugar sa susunod na buwan.

“We will request siguro sa low-risk areas, kung ayaw ng magulang, they can go to modular. Very concerned ang parents at DepEd dito. Siguro itong IATF hindi naman pababayaan na magkaroon o tumaas ang pandemic sa eskuwelahan,” dagdag niya.

Prayoridad pa rin aniya nila ang kalusugan at kaligtasan ng mga bata.

