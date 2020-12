COVID-19 cases sa bansa 'pumatag', pero publiko di dapat kampante: eksperto

Nag-aayos ng Christmas decorations ang isang vendor sa Divisoria. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Bumaba na ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 araw-araw pero nagbabala ang ilang eksperto na hindi pa dapat maging kampante ang publiko.

Batay sa datos ng Department of Health, nasa 1,500 ang mga naitatalang kaso sa nakalipas na linggo.

Pero para sa infectious disease expert na si Dr. Benjamin Co, walang dapat ikatuwa rito.

Ayon kay Co, hindi pa bumababa ang bilang ng mga naitatalang kaso araw-araw.

"Kung 'yung RT (reproduction rate) mo 1, derederecho rin ang infection. We’ve had numbers within 1,500 on a daily average. hindi maganda dahil dapat talaga bumababa ang ating datos. Bawat isa na magkakaroon pinapalitan ng isa nanaman na magkakaroon," ani Co.

Bukod pa rito, sa National Capital Region, ang episentro ng COVID-19 pandemya sa bansa, nakita ng mga eksperto na tumaas ang reproduction number -- o sukat ng transmission potential -- sa lugar.

Samantala, naghahanda na sa posibleng pagsipa ng kaso ng COVID-19 ang mga doktor ngayong holiday season.

MGA OSPITAL NAGHAHANDA NA

Ang Private Hospitals Association of the Philippines, sinabing sapat na ang karanasan ng mga ospital ngayon para matutukan ang pandemya.

“Ang mga ospital naman po ay nakahanda na mag-admit, may mandate sa'min na supposedly 20 percent ng allocation ng beds namin ay para sa COVID patients," ani PHAP president Jose Rene De Grano.

Sang-ayon din dito ang grupo ng mga doktor.

"Although medyo tumataas po ng konti nga mga nakalipas na linggo pero hindi pa ganun talaga kataas, no. I would say na kayang-kaya pa ho namin," ani Maricar Limpin, Vice President ng Philippine College of Physicians.

Payo ng mga eksperto, sumunod sa physical distancing at iba pang minimum health standards gaya ng pagsuot ng face mask at face shield.

Anila, dapat ding gawin sa labas ng bahay ang mga holiday celebration para mabawasan ang pangamba sa hawahan.

-- May mga ulat nina Gillan Ropero at Raphael Bosano, ABS-CBN News

