Babae huli sa pambibiktima ng 200 airline employee sa investment scam

MAYNILA — Naaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Las Piñas ang isang babaeng nagpanggap umano bilang real estate broker at nambiktima ng nasa 200 empleyado ng isang airline.

Kinilala ng NBI Special Unit ang suspek bilang si Lolita Cantuba.

May warrant of arrest laban kay Cantuba sa naunang kasong estafa dahil sa pag-isyu ng 3 bouncing check noong 2016, sabi ng NBI.

Nagtago siya mula noong lumabas ang kaniyang warrant pero nagawa pa rin umano ng suspek na manloko sa tulong ng isang kasabwat na flight stewardess mula sa isang kilalang airline sa bansa.

Nag-aalok umano si Cantuba at ang stewardess ng investment sa isang kino-construct na gusali, kung saan magbibigay ng pera ang airline crew at may balik na pera sa loob ng 15 araw.

Noong una'y tuloy-tuloy umano ang pagbalik ng pera sa airline crew kaya maraming natuwa pero nitong nakaraang buwan ay hindi na nakakabayad at hindi matawagan si Cantuba at ang umano'y kasabwat na stewardess.

Umabot umano sa P200 milyon ang nakuha mula sa airline crew.

Dahil dito, nahaharap sa panibagong kasong estafa si Cantuba. Kinasuhan din ang kaniyang kasabwat.

Nagpaalala naman ang NBI sa publiko na bago mag-invest ay i-check muna sa Securities and Exchange Commission kung rehistrado ang pagbibigyan ng pera.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

