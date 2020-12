ALAMIN: Deadline sa pagproseso ng hazard pay, special allowance ng health workers

MAYNILA – Hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin ang nursing assistant na si Allan Garcia sa P5,000 kada buwan na special risk allowance ng gobyerno para sa mga healthcare worker sa ilalim ng Bayanihan 2.

Magandang pamasko sana ito sa pamilyang 8 buwan niyang hindi nakasama bilang pag-iingat laban sa panghahawa ng COVID-19.

"Noong narinig po namin, masaya kami. Pero noong wala pa ho kaming natanggap, nalungkot din po kami . . . Malaking tulong po sana sa amin kung darating na po sana yung tulong na ibibigay po nila sa lahat ng health workers," giit niya.

Pero ayon sa ilang unyon ng mga health worker sa Metro Manila, hindi sapat ang panahong ibinigay para makumpleto ang requirements sa pagkuha ng special risk allowance at active hazard duty pay sa period na September 15 hanggang December 19.

Anila, December 9 o Miyerkoles noong nakaraang linggo ang unang deadline na ibinigay ng Department of Health (DOH) Center for Health Development pero kulang pa rin daw ito lalo't huli sa impormasyon ang ilang pribadong ospital sa guidelines para ma-avail ng dagdag na benepisyo.

Matapos makipagdayalogo sa union leaders, at sa hospital industry tripartite council, pinalawig ang deadline ng 2 araw.

Ayon sa DOH-CHD-NCR, nakapagsumite na ng requirements ang LGU hospitals, pero may 12 pa sa 96 na pribadong ospital sa Metro Manila ang hindi nakapagsumite ng requirements noong Biyernes.

"I guess it is just prudent to accept sana yung appeal namin to extend it to another week. Parang ang lumalabas nagkagulatan," ani Donell Siazon, tagapagsalita ng Koalisyon ng mga Unyon ng Pribadong Health Workers sa NCR.

"Napakaiksi ng panahon para mag-comply sa kanilang requirements . . . Kung tayo ay gustong tumulong, luwagan natin," ani Jao Clumia, presidente ng St. Luke’s Medical Center Employees Association.

Paglilinaw naman ng DOH, puwede pang humabol ang mga hindi pa nakapagsusumite ng requirements.

"Hindi naman po forfeited... We are just asking them to submit immediately, kasi po we need to process it," ani Corazon Flores, director ng DOH-CHD-NCR.

Ayon sa DOH, nagsimula na ang pamamahagi ng pondo para sa active hazard duty pay at special risk allowance sa mga ospital.

Target na makumpleto ito bago matapos ang buwan.