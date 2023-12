2 Cameroonian, arestado sa Cainta dahil sa ‘black money’ scam

Cainta Police Station

RIZAL – Inaresto ng pulisya sa Cainta, Rizal ang dalawang Cameroonian na sangkot umano sa "black money" scam kung saan gumagamit umano sila ng pekeng pera para makapambiktima.



Bistado ang foreign nationals nitong Miyerkoles sa isang establisimyento sa Barangay Isidro.



Ayon sa pulisya, napapayag ng mga suspek ang biktima na maglabas ng pera para ipambili ng chemical compound panglinis ng US dollar bills. May 15 porsiyentong komisyon umano ang biktima rito.



Pero nagduda na ang biktima nang mag-demo sa kaniya ang mga suspek na sa pamamagitan ng isang steaming machine ay napapalitan na umano ng peke ang mga pera. Dito na siya humingi ng saklolo at nahuli ang mga suspek.



"Ang modus operandi na ito ay kinukuha nila ang loob ng biktima, matagal na process, it could take months… tapos i-invite na mag-invest sa kanila at masabi ng suspect na mayroon silang stained dollar o tinatawag na ‘black money’ na hinuhugasan ng isang chemical compound na makukuha sa local notes natin,” ani P/Lt Col. Mark Anthony Aningalan, hepe ng Cainta police.



“May 1 million na fake currency, one thousand pieces na fake currency,” aniya. “Nahalata ng biktima na siya ay na-scam. What he did is nagsumbong siya sa security [sa area] na siya ay naloko. At doon ay nahuli siya (suspek),” dagdag ni Aningalan.



Tumanggi si Aningalan na sabihin kung magkano ang inilabas na pera ng biktima.



Narekober mula sa mga suspek ang isang malaking black backpack na may lamang isang styro foam box na may wire na tinakpan ng duct tape o ang tinatawag na steaming machine at isang libong piraso ng hinihinalang pekeng tig-P1,000 bills na nagkakahalaga ng P1 milyon.



Sabi ng pulisya, proseso sa naturang scam ang paglagay ng mga suspek ng pekeng pera sa isang styrofoam na balot ng bulak sa loob na tinatawag nilang “steaming machine.”



Ito ay panglinis sa kemikal na mayroon umanong tunay na pera. Layunin umano nito na mapalitan ang tunay na pera ng peke.



Dagdag ng pulisya, walang katotohanan na puwedeng mahugasan ng kemikal ang isang bank note.



Nagpaalala rin ang hepe na maging mapanuri at huwag magpadala sa mga ganitong klaseng modus operandi.

“Iwasan natin ang promises sa hindi nating kilalang tao. This is too good to be true," aniya.



Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga suspek.



Dati na umanong may kasong estafa at illegal possession of firearms ang mga suspek.



Nahaharap sa kasong swindling at violation sa Article 168 ng Revised Penal Code dahil sa illegal possession and use of false treasury or bank notes.