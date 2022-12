Members of the sanitation department check the hazardous waste facility of the Quezon Medical Center in Lucena City, Quezon on February 3, 2022. ABS-CBN News/file

MAYNILA - Nais ng Senado bumuo ng technical working group kaugnay ng panukalang Waste To Energy (WTE) Act.

Ayon sa chairman ng Senate Committee on Energy na si Sen. Raffy Tulfo, masyadong marami ang basura sa bansa, at dumarami pa ang medical waste kabilang ang mga face mask.

Sa pagtantiya rin umano ng Environmental Management Bureau, tinatayang nasa 92 milyong tonelada ang basura na makokolekta mula 2022 hanggang 2025.

Kaya naman iminungkahi ng mga mambabatas na kung hindi maiiwasan ang basura ay dapat na itong pakinabangan.

"Ang waste to energy ay makakatulong upang magkaroon ng sustainable resources ang ating komunidad at mababawasan pa ang ating basura," ani Tulfo.

Ayon sa Department of Energy, may mga WTE facilities na nakarehistro sa bansa pero hindi pa nag-ooperate ang mga ito.

Dagdag pa ng ahensiya, may WTE project sa Davao City ngunit naka-pending ito dahil hindi pa napopondohan ng gobyerno.

Ang kalahati ng gastos sa proyekto na ito ay sasagutin ng gobyerno ng Japan.

Sa P3.4 billion na dapat ipondo ng pamahalaan, nasa P700 million pa lang ang nailalaan para rito.

Suportado naman ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources ang panukalang batas basta't masiguro na susunod ito sa Clean Air Act.

MULA SA ARCHIVE

