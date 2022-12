MAYNILA - Puspusan na ang paghahanda ng iba't ibang simbahan sa Maynila para sa Simbang Gabi, ngayong mas maluwag na ang COVID-19 protocols partikular sa pagsusuot ng mga face mask.

Ang Manila Police District, nagpipintura ng physical distance markings sa Plaza Miranda sa tapat ng Quiapo Church.

Ikinakabit na rin ang mga Christmas decor.

Abala na rin ang mga tauhan sa paglilinis, pagpapalit ng markings at pagukumpuni ng mga CCTV.

May misa sa Quiapo Chuch simula alas-4 at alas-5 ng madaling araw at alas-7 at alas-8 ng gabi ng Disyembre 16 para sa Simbang Gabi.

May schedule din ng misa ng alas-7 at alas-8 ng gabi ng Disyembre 15.

Maglalagay din ng magkaibang entrance at exit para hindi magkumpulan ang mga deboto.

"Required po ito kahit sinabi ng ating national government na hindi na tayo required o hindi na mandatory sa mga pampublikong lugar kahit po sa pagsisimba e minabuti at pinagpasyahan na rin namin na mas ligtas naman kahit may face mask," ani Rev. Fr. Earl Allyson Valdez, Attached Priest, Quiapo Church

Puspusan na rin ang paglilinis at pagdisinfect sa Nuesta Senora De La Soledad de Manila Parish sa Binondo.

Bagama't hindi na maghihigpit sa physical distancing, paiiralin ang pagsusuot ng face mask sa loob ng simbahan.

Plantsado na rin ang security plans ng MPD para sa Simbang Gabi.

"'Yung buong pwersa ng pulis maynila ay idedeploy natin sa kalsada at doon sa places of convergence. Ngayong simbang gabi siyam yung na madaling araw makikita ang ating mga pulis na nsa paligid ng simbahan sila po ang mgababantay at handang magbigay ng kanilang assistance," ani MPD Director Andre Dizon.

Nagpaalala din si Dizon na dapat maging alerto sa mga modus ng kawatan.

Paalala naman ni Valdez na kasabay ng pagkumpleto ng 9 na misa ay ang pagdarasal at pagninilay ngayong Kapaskuhan.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News