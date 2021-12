Women’s rights, isinulong sa isang forum sa Qatar

DOHA - Kasabay ng pagdiriwang ng taunang 18-day Campaign-to-end Violence against Women, nagsagawa ang Philippine Embassy sa Qatar ng forum bilang pakikiisa sa mga kababaihan at para isulong ang kanilang mga karapatan.

“The women of today have gone a long way compared to their state of being decades and centuries ago. Many countries have accorded women equal protection and equal opportunities, allowing them to thrive,” pahayag ni Alan Timbayan, Philippine Ambassador to Qatar.

Nakasentro ang kampanya ngayong taon sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Dinaluhan ito ng guest speakers mula sa Pilipinas, mga miyembro ng Filipino community sa Qatar at ilang mga International Organizations sa Qatar.

“Most of the time yung mga kababaihan hindi sila empowered. They are not into asserting themselves. Hindi nila gaano nai-excert kung ano yung karapatan nila at kung ano yung entitlement nila,” sabi ni Rhoselyn Dolloso, Filipino community leader.

Sa tala ng World Health Organization, 35% ng mga kababaihan sa buong mundo ang nakaranas ng pisikal at sekswal na karahasan mula sa isang partner o non-partner sa kanilang buhay.

“Ito ay maganda para sa amin, upang ma-discuss din namin sa mga OFW o household workers para alam din nila yung karapatan din nila,” sabi ni Marina Patino, Filipino Association Manpower representative.

Ang forum din ay paraan ng pagpapalitan ng mga pananaw sa ligal at panlipunang proteksyon para sa kababaihan sa Qatar at Pilipinas. Pinasalamatan ng mga dumalo ang embahada sa Qatar sa pagsasagawa ng ganitong forum.

“Maraming salamat sa embassy, dahil malaking tulong ito sa amin bilang representative sa Manpower,” dagdag ni Patino.

“We’re very thankful for having this focus sa OFW at in the Philippine setting. So it’s very important na mapalaganap din natin sa kanila that we value those OFWs and the women in particular,” sabi ni Rhoselyn Dolloso.

