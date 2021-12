Pilipinas nasungkit ang 9 medalya sa Asian Youth Paralypic Games

MANAMA - Nakasungkit ng siyam na medalya ang mga atleta ng Pilipinas sa katatapos na 4th Asian Youth Paralympic Games (AYPG) 2021 na ginanap sa Bahrain noong December 2-6, 2021.

May 20 kabataang paralympic na atleta ang pinadala ng Pilipinas na sumabak sa basketball, badminton, table tennis, bocce, at swimming.

Nakakuha ang Team Philippines ng isang gold, anim na silver, at dalawang bronze medals.

Photo courtesy of the Philippine Embassy in Manama

Ang mga nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ay ang mga sumusunod na atleta:

GOLD

1. Ariel Joseph M. Alegarbes – Swimming; 100m Butterfly (S14)

SILVER

1. Ariel Joseph M. Alegarbes – Swimming; 100m Breaststroke (S14)

2. Daniel F. Enderes – Athletics; Men’s 1500m T20 (U20)

3. Ronn Russel Mitra – Athletics; Men’s 400m T20 (U20)

4. Linard C. Sultan – Table Tennis; Men’s Single Class 8; Men’s Mixed Team with Singapore and Kuwait

BRONZE

1. Angel Mae C. Otom – Swimming; 100m Butterfly (S1-10 Multi Class)

2. Mary Eloise L. Sable – Table Tennis; Women’s Mixed Team kasama ang Malaysia

Ang mga laro ay ginanap sa ilalim ng “bubble system” para masigurado ang kalusugan at kaligtsan ng mga atleta kontra COVID-19.

Sa closing ceremony, inanunsyo ni Asian Paralympic Committee President Majid Rashed na walang naitalang kaso ng COVID sa mga atleta at opisyal sa kabuuan ng palaro.

Kahit may mga limitasyon, sinikap ng mga opisyal ng Philippine Embassy, kasama ang ilang miyembro Filipino Community na magbigay ng suporta sa mga atletang Pilipino.

Sumailalim din sa antigen testing ang mga sumuporta at nanood ng mga laro.

Source: DFA website