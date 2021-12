Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Arestado ang 1 babae matapos makuhanan ng tinapay na may palamang droga sa Marikina.

Ayon sa paunang ulat ng Eastern Police District, pumunta ang suspek sa Marikina City Police Station para bisitahin ang live-in partner na nakakulong.

May dalang mga tinapay ang babae para ibigay sana sa nakakulong na partner, pero nang inspeksyunin ng duty jail officer, may nakasilid sa loob ng tinapay.

Nakita ng pulis na may isang gramong hinihinalang shabu na may street value na P6,800.

Kaya ang 41 anyos na babae na bibista lang sa kulungan ay siyang nakakulong na dahil sa palaman na droga.

Samantala, huli rin sa Marikina ang Top 2 sa drugs database ng Eastern Police District at isa pang kasamahan.

Inaresto ang 2 lalaki at 1 babae matapos ang buy-bust operation.

Nakuha sa kanila ang hinihinalang droga na nagkakahalaga ng P34,000.