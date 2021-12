Watch more on iWantTFC

Labinlimang pakete ng high-grade marijuana na kush ang nadiskubre sa isang package na dumating sa Clark, Pampanga Lunes.

Dumaan ang package sa x-ray scanning kung saan nadiskubre ang laman nitong marijuana.

Base sa chemical laboratory analysis ng Philippine Drug Enforcement Agency, nakumpirmang kush ang nasa loob ng padala.

Idineklarang quilt o kubrekama ang laman ng package mula Washington, sa Amerika.

Abot sa P675,000 ang kabuuang halaga ng kumpiskadong marijuana.

Ikinasa ng PDEA at Bureau of Customs ang controlled delivery operation sa consignee na taga-Malate, Maynila.

Arestado ang lalaking kumuha ng padala at kakasuhan ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Itinurnover na rin sa PDEA ang nasabat na marijuana.