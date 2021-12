Mga Pinoy nakibahagi sa makasaysayang Papal visit sa Greece

ATHENS - Pinangunahan ng Pinoy volunteers ang three-day visit ni Pope Francis sa Greece na nagtapos nitong December 6. Aktibong nakilahok at tumulong ang mga Pilipino para maging maayos ang pagdalaw ng Santo Papa.

Tatlumpung Pinoy ang nakuhang volunteers na namahala sa kaayusan ng mga tao.

“Being a volunteer, it is a big sacrifice for the Lord. Para kang nasa alapaap na mahipo mo at mahawakan mo si Pope,” sabi ni Marieta Ilagan, Pinoy volunteer.

“Masarap siya kahit na alam kong mahirap dahil una kailangan nyong ilagay yung purpose nyo sa kung ano yung ginagawa nyo,” sabi ni Simeona Gomez, Pinoy volunteer.

“It happens once in a lifetime so we’re very lucky, we’re very blessed, thank God,” saad ni Angelito Edrozo, Pinoy volunteer.

Sa idinaos na misa hinikayat ni Pope Francis ang mga tao na magtiwala sa Diyos, huwag matakot at manalangin ng biyaya ng pag-asa.

Tatlong Pilipino ang nagsilbi bilang sakristan.

“It’s been a great honor to serve the Pope as a sacristan,” saad ni John Matthew Ilagan, altar server.

“I feel very blessed for having served the pope on this once in a lifetime mass,” saad ni Sean Kevin Tipontipon, altar server.

“And we are looking forward to more works with him,” Dominic Royce Ed, altar server.

Dahil sa pandemya, limitado ang bilang ng mga pinayagan sa Simbahan. Sa Youth Convention na ginanap sa kanyang huling araw sa Greece, may Pilipino ring napili para magbahagi ng testimonya.

sinalaysay ni Mary Catherine Binibini ang pagsubok na dumating sa kanya noong panahon ng pandemya at kung paano siya hindi nawalan ng pag-asa sa tulong ng payo ng Santo Papa.

“It was very surreal! And then the fact that he replied to my testimonies, the messages he said, it just feels like you know that God is there and it’s like He’s helping you and He’s giving you messages through the Pope,” sabi ni Binibini.

Maging ang choir na kumanta sa Youth Convention ay halos lahat ay mga Pilipino. Sa tatlong araw na pagbisita Pope Francis sa Greece bilang bahagi ng kanyang apostolic journey mas umigting ang pananampalataya ng Catholic community lalo na ang mga Pilipino.

Isang hindi malilimutang karanasan para sa mga Pilipino na mabigyan ng pambihirang pagkakataon para mapagsilbihan ang Santo Papa.

