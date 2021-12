Mga musikerong Pilipino, bumida sa “Pinoy Jam Paris”

PARIS - Kahit may pandemya hindi nagpapapigil ang mga Pinoy sa kantahan at pasiklaban. Patunay rito ang muling pagsabak ng mga Pilipinong musikero Pinoy Jam Paris para maghatid ng kasiyahan sa mga kababayang naho-homesick at gustong maaliw lalo na maraming hindi makauwi sa Pasko dahil sa travel restrictions.

Pumatok ang OPM music at bumida rin ang ilan sa original compositions sa event na tinawag na “Tinig at Himig.”

Hitik ang show na sa 80’s hits. May hugot songs at ang mga makapigil hiningang biritan.

“We are so privileged here in Paris that we are allowed this kind of event even with this kind of pandemic. We really enjoyed the music. This is our way to overcome homesickness. Mabuhay ang musikang Pilipino,” sabi ni Ronald Allan Cadaoas, Pinoy sa Paris.

Tumatak din ang original compositions ng mga kabataang Pinoy.

“Nakaka-inspire pa po kasi after ng pandemic unti-unti na tayong bumabangon lalo na po tayong mga Pinoy dito sa Paris,” sabi ni Ferdinand Marron, Pinoy sa Paris.

Ang Pinoy Jam Paris ay platform para sa young Pinoy talents. Paraan rin ito para maipakita nila ang kanilang galing sa pag-awit, pagtugtog ng instrumento at performance.

“It’s an honor for me to share my talent and of course to share music with these amazing musicians that we have here in Pinoy Jam Paris. So I’m very thankful po,”sabi ni Paulo Puntilar, Pinoy singer sa Paris.

“I just want to applaud you for bringing our music there aside from everybody will enjoy the concert,” sabi ni Rico Madrigalejos sa video message.

Siya ang dating lead singer ng Jeremiah. Umaasa ang marami na patuloy na maririnig ang marami pang masasayang jamming ng Pinoy musicians ngayong pandemya.

