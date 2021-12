Duterte, Go umatras sa Halalan 2022

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pareho nang umatras nitong Martes sa Halalan 2022 sina Pangulong Rodrigo Duterte bilang senatorial candidate at Sen. Bong Go bilang kandidato sa pagkapangulo.

Bandang alas-4 ng ng hapon nang biglang dumating sa Comelec si Duterte para personal na mag-withdraw ng kandidatura, alinsunod sa patakaran ng Comelec.

Matatandaan na November 15 naghain ng kandidatura sa pagkasenador si Duterte bilang substitute.

Ayon sa Palasyo, sa pag-atras ni Duterte ay matututukan na nito ang ilang kinahaharap na isyu ng bansa.

"The president believes that withdrawing from the Senate race will allow him to better focus on managing our pandemic response," ani Palace spokesman Karlo Nograles.

Pero bago mag-withdraw ni Duterte, una munang nagtungo sa Comelec si Go para naman pormal na iatras ang presidential bid.

Sakay ng isang taxi si Go nang dumating sa Comelec pasado alas-10 ng umaga.

"Ako lang ang pumunta dito. Ako lang ay nag-taxi, mismong security driver ko, di ko pinaalam sa kanila," ani Go.

Ngayong umatras na si Go, wala nang pambato ang administrasyon para sa pagkapangulo.

Wala pa ring napipili si Duterte na susuportahang kandidato, ani Go.

"Pag-uusapan pa namin ni Pangulong Duterte kung sino ang makakapagpapatuloy ng pagbabago na inumpisahan niya," ani Go.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News