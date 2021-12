DTI Secretary Ramon Lopez, bumisita sa Dubai World Expo 2020

DUBAI - Bumisita sa Dubai World Expo 2020 si Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez. Nasa United Arab Emirates si Lopez para pagtibayin ang Trade and Economic Agreement sa pagitan ng Pilipinas at UAE.

Nagpasalamat siya sa mga Pinoy sa UAE sa kanilang mainit na pagsalubong at sa host country sa pagpapahalaga sa Pilipinas.

“Nakita natin mas malaki pa yung ating lugar kaysa sa ibang developed countries. So ganon ang pagpapahalaga na ibinigay sa Pilipinas ng UAE. Kaya we really appreciate and we thank the UAE government.” pahayag ni Sec. Lopez ng DTI at Philippine Expo 2020 Dubai Commissioner General.

Binalita rin niya ang takdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa World Expo sa February 11.

“Nakakuha na kami ng yes niya and I think inaarrange na ngayon so matutuwa ang ating mga kababayan na nandito sa UAE at sa Middle East,” dagdag ni Lopez.

Bukod sa pagbisita sa Philippine Pavillion sa World Expo site, nasa UAE si Lopez para dumalo sa isang Global Business Forum.

“Winowork-out natin ma-meet yung UAE counterpart natin and hopefully we can advance yung talk investment promotion and protection agreement also having a platform na tinatawag na joint Commission and Economic Trade Cooperation,” saad ni Lopez.

Pakiusap niya sa mga kababayan sa UAE na bisitahin ang Philippine Pavillon at ipagmalaki ang Philippine-made products.

“We are proud na ang mga Filipino dito ay isa sa malaking group ng foreign workers pangatlong pinakamalaki. Hingin kong suporta bisitahin niyo ang Philippine Pavillion. Gawin niyong pinaka sikat na pavilion dito sa UAE. Ipagmalaki niyo ang lokal products ng Philippines na bumili ng products dito. It will help on our exports,” bilin ni Lopez sa mga Pilipino sa UAE.

