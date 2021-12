Si Sen. Joel Villanueva, ang sponsor ng panukalang batas, sa sesyon ng Senado kung saan ipinasa ang Senate Bill para sa pagkakaroon ng hiwalay na departamento para sa OFWs. Mula sa Facebook page ni Sen. Joel Villanueva

MAYNILA— Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng ahensya para sa mga overseas Filipino worker (OFW).

Sa botong 20-0, aprubado para sa mga senador ang Senate Bill No. 2234 o ang pagkakaroon ng Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.

Ito ay isang hiwalay na ahensya na tututok sa kalagayan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.

Sa period of amendments, sinabi ni Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon na dapat ang tawag sa ahensya ay Department of Migrant Workers para malinaw ang magiging sakop ng bagong departamento.

Sa talumpati naman ng sponsor ng panukalang batas na si Sen. Joel Villanueva, chairman ng Senate Labor Committee, sinabi niyang ang panukalang departamento ay isang “dedicated service arm” para sa 10 milyong Pilipino na nasa ibang bansa.

Sila rin daw kasi ang ilan sa pinagmumulan ng national income ng bansa kung saan 12 porsiyento ang kanilang contribution.

“This moment is for every Filipino abroad who has sacrificed so much for their family and our beloved country,” ani Villanueva.

Sa ilalim ng panukala, ang ahensya ay tutugon sa lahat ng polisiya na magbibigay proteksyon sa lahat ng OFWs.

Nilinaw ni Villanueva na ang bagong departamento ay hindi manghihikayat ng trabaho sa ibang bansa bilang bahagi ng state policy.

“Naniniwala po tayo na balang-araw hindi po tayo mawawalan ng pag-asa na darating ang panahong hindi na kailangang mag-abroad ng Pilipino at mawalay sa kanyang pamilya para lang mabuhay," paliwanag niya.

Kapag naisabatas na ito, ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ay mapupunta na sa bagong departamento na kasama ang 6 iba pang ahensya.

Kabilang dito ang mga sumusunod:

Office of the Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs (OUMWA) na nasa ilalim ngayon ng Department of Foreign Affairs (DFA)

Philippine Overseas Labor Offices (POLO)

International Labor Affairs Bureau (ILAB)

National Maritime Polytechnic (NMP)

Ang huling tatlo ay pawang nasa ilalim ng Department of Labor and Employment.

Ang National Reintegration Center for OFWs (NRCO) na nasa ilalim ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA ay kasama rin sa bagong departamento.

Sakop na rin nito ang International Social Services Office (ISSO) na nasa ilalim ngayon ng Department of Social Welfare and Development.

Ang OWWA naman ay magiging attached agency.

- Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

