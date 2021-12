Cardinal Tagle pangungunahan ang Simbang Gabi sa Vatican

ROME - Pangungunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang Prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, ang pagbabalik ng taunang Simbang Gabi sa Vatican City.

File photo

“Ang Simbang Gabi ngayong taon 2021 ay si Cardinal Tagle ang presider. Sa December 19, alas kwatro y media ng hapon. Naglaan kami ng 500 sitting tickets. Pwede pong pumasok dun sa Vatican, kaya lang ung 500 may upuan,” pahayag ni Flordeliza Racadio, Secretary ng Pastoral Council ng Sentro Pilipino Chaplaincy.

Ngayong taon, kahit limitado pa rin ang maaaring makadalo sa misa sa Vatican, maaaring pumasok ang walang ticket ngunit sa gilid lamang pwedeng pumwesto. Ayon kay Racadio, istrikto pa ring ipatutupad ang health protocols gaya ng face mask sa loob ng Basilica at social distancing.

Simbang Gabi sa Basilica di Santa Pudenziana

Mula December 15, gaganapin din ang Simbang Gabi sa Basilica di Santa Pudenziana. Gaganapin ang siyam na gabing Novena para kay Birheng Maria sa ganap na 6pm at 7:30pm.

Nagsisilbing kanlungan ng mga Katolikong Pilipino sa Rome ang Basilica lalo na sa panahon ng kapaskuhan. Upang mas madama ang diwa ng Simbang Gabi, nag-organisa ang iba't ibang grupo ng munting salo-salo pagkatapos ng misa.

Para sa grupo ni Chona Arguelles, masarap sa pakiramdam na ang kanilang paaralan ay makapagbahagi sa maliit na paraan.

“Bilang isang Katolikong OFW, isa sa nakakapagpasaya sa pakiramdam ay iyong maramdaman mo ang totoong diwa ng Pasko. Isa na rito ang pakikiisa sa Simbang Gabi. Dito ay damang- dama ko na parang nasa Pinas lang ako kasama ng pamilya ko", sabi ni Ma. Chona Arguelles – OIC, International Philippine School in Italy.

Pagpapailaw ng Christmas trees sa Rome at Vatican City

Damang-dama na ang kapaskuhan sa Roma sa kabila ng banta ng COVID-10 at Omicron variant. Hindi natinag ng malakas na ulan ang mga Italians at mga turista upang masaksihan ang taunang lighting ceremony ng Christmas tree sa Piazza Venezia sa Roma na pinangunahan ng bagong halal na mayor na si Roberto Gualtieri nitong December 8. Mula sa Trentino ang 25 metrong taas na puno ng Fir na may mahigit 300 libong ilaw.

Vatican City

Nagkaroon din ng lighting ceremony sa Christmas tree sa gitna ng Saint Peter's Basilica sa Vatican City.

Ang Red Fir at ang mga dekorasyong gawa sa kahoy ay mula sa Andalo forest at regalo ng Trentino sa Vatican. Tampok din ang life-size nativity scene na donasyon mula Peru.

Gawa sa ceramic, fiberglass at kahoy ang tatlumpung estatwa na may suot na Andean costumes na ginawa ng limang artists mula sa Chopcca nation ng Peru.

Hindi man makakauwi ng Pilipinas ang iba nating mga kababayan at malayo man sa kanilang pamilya, nababawasan naman ang lungkot ng mga Pilipino sa Roma dahil sa tradisyon ng Simbang Gabi at mga ilaw ng Pasko na nagbibigay ng saya at pag-asa.

