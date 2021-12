BDO clients na nanakawan ng pera pinamamadali ang reimbursement

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Isa si James Sarmiento sa mga nawalan ng malaking pera dahil sa unauthorized withdrawal sa kaniyang BDO account noong weekend.

Tulad ng ibang biktima, sumali na rin siya sa isang support group ng mga nawalan din ng pera.

Kuwento ni Sarmiento, nahihirapan na ang mga kapwa niyang biktima sa kahihintay sa reimbursement ng pera nila, lalo na't palapit na ang Pasko.

"Nananawagan kami na sana, bukod sa mapadali ang proseso, mapabilis din," ani Sarmiento.

Naglabas na ng bagong pahayag ang BDO at sinabing halos 700 kliyenteng nanakawan ang ire-reimburse nila.

'Yun nga lang, kailangan talagang puntahan ng mga biktima ang kani-kanilang branch of account para maayos ang problema.

"We have requested our clients to go to their branch of account and submit documentation to get the refund. The bank will shoulder the losses perpetuated by this cybercrime incident," anang BDO.

Para kay Sarmiento, mahirap itong gawin.

"Dahil work from home tayo, karamihan sa mga kagrupo namin nasa probinsiya, nahihirapan na lumuwas para asikasuhin 'yung dispute nila sa branch of account."

Hindi rin klaro kung kailan ibabalik ng BDO ang mga nawalang pera.

Bumuo naman ng isang special task force ang Bangko Sentral ng Pilipinas para imbestigahan ang nangyaring unauthorized withdrawals.

Ani BSP Governor Benjamin Diokno, may 30 days ang special task force para tapusin ang kanilang trabaho.

Ayon din kay Diokno, kung may makita silang pagkukulang sa BDO ay maaari rin silang maparusahan.

Sabi pa niya, mukang may kasabwat ang mga magnanakaw sa loob ng BDO.

"I'm sure may kasabwat 'yan sa loob. Kasi, given the extent of the hacking, marami kasing kaso sabay-sabay diba? Sa palagay ko meron inside," ani Diokno.

—Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News