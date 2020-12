'Walang sisihan': Truckers nagbabala sa epekto ng MMDA truck ban

Sinita nitong Disyembre 14, 2020 ng isang tauhan ng Metro Manila Development Authority ang isang truck driver dahil sa pagdaan sa EDSA sa kabila ng ipinatutupad na truck ban. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Nasa 25 driver ang natiketan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nitong nagdaang maghapon dahil sa paglabag sa truck ban, na muling ipinatupad sa mga pangunahing kalsada ngayong Lunes.

Sa ilalim ng ban, ipinagbabawal ang pagdaan ng mga truck sa national road at major thoroughfare mula alas-6 hanggang alas-10 ng umaga, at alas-5 ng hapon hanggang alas-10 ng gabi.

Pero sa pangkalahatan, kuntento naman ang MMDA sa unang araw ng pagbabalik ng truck ban.

Nabawasan ng 20 porsiyento ang trapiko sa EDSA dahil sa ban, sabi ng MMDA.

Ayon kay Rina Papa, vice president ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, sumunod naman ang mga truck driver sa ban.

"We made sure that we disseminated the information sufficiently among our members kasi ayaw din naman namin sila mapahamak," ani Papa.

Pero may puna ang grupo ng mga trucker na kailangan anilang liwanagin ng MMDA.

"Problema ever since sa reclassification of trucks. 'Yong mga 6-wheeler talagang covered supposedly ng truck ban but there are 6-wheelers carrying less than the capacity," ani Papa.

Tugon naman ni MMDA traffic czar Bong Nebrija: "More than 4,500 kilograms and above ang capacity."

Dahil dito, nagkaroon ng kaunting pagbagal noong morning rush hour, partikular sa EDSA-Pasay papuntang Roxas Boulevard.

Kinailangan kasing sipatin ng MMDA kung pasok ba o hindi sa ban ang ilang truck.

Ayon sa truckers, walang sisihan kapag naramdaman ang epekto ng ban.

"Iyong sinasabi nating mga anticipated effects ay accrued over time... billions ang nawawala sa government kapag nag-i-impose tayo ng truck ban and other regulations impeding the flow of cargo," ani Papa.

"Nagkakaroon ng dahilan para mag-increase and prices so definitely, mangyayari't mangyayari 'yan," aniya.

'May exempted sa ban'

Ayon naman kay Nebrija, mayroon ding exempted sa ban kaya hindi kailangang mag-panic tungkol sa perishable goods.

"May food route tayong tinatawag based on the exemption that was given by the Department of Agriculture. Ito mostly perishable goods ito, pinapayagan namin sila, exempted sila diyan," aniya.

Exempted din iyong may mga tinatawag na transport appointment system.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News