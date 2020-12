Pilipinas may mauutangan para pondohan ang COVID-19 vaccines: Palasyo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Siniguro ng Palasyo na makakakuha ang Pilipinas ng nasa $1 bilyon mula sa Asian Development Bank at makakahiram pa mula sa ibang bangko upang mapondohan ang pagbili ng bansa ng mga bakuna laban sa COVID-19.

"Paulit-ulit na po sinabi natin 'yan, na tayo po ay makakautang na sa multilateral sources, bilateral sources para po sa [P]72.5 billion na kakailanganin," sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque.

Sa ngayon, 4 na lang ang natitirang vaccine developers na gustong mag-clinical trial sa bansa.

Nangunguna dito ang 2 kompanya mula China na nakapagsumite na ng dokumento sa Food and Drug Administration (FDA) - ang Clover Biopharmaceuticals at Sinovac, na kamakailan ay humarap sa isyu ng korapsyon.

Ayon sa Department of Health (DOH), umabot na sa FDA ang Sinovac kahit wala pang ethics review dahil puwede namang magkaroon ng inisyal na evaluation.

Ang Sinovac ang isa sa mga inaasahang unang makapagpalabas ng bakuna sa Pilipinas.

Ayon sa vaccine czar ng bansa na si Sec. Carlito Galvez, Jr., ipinaalam na sa kompanya na 25 million doses ng bakuna ang kailangan ng Pilipinas.

"We want to finalize this week, our final negotiations, so that we can firm up the head of terms and also we are looking at the exact time of the distribution," ani Galvez.

Ayon pa sa kaniya, layon ng Pilipinas na makuha ang mga bakuna sa Marso bagama't Abril pa ang pangako ng China.

Bukod sa Sinovac, may 3 pang vaccine developer na kausap ang Pilipinas.

—Mula sa ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News

