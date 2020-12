Mga simbahan handa na sa Simbang Gabi

Mga dumadalo sa misa sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati City noong Disyembre 13, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Apat na dekada nang panata ni Isabelita Coloma ang pagkumpleto sa 9 na araw na Simbang Gabi.

Kahit may pandemya, desidido umano siyang pisikal na magsimba para aniya matupad ang hiling.

"Hiling ko sana umigi na ang buhay natin pare-parehas," ani Coloma.

Trabaho naman ang hiling ni Divine Laurio, na isa ring nagkukumpleto ng Simbang Gabi.

"Kahit hindi man biyayaan nang sobrang prosper na buhay, pero maging maayos lang po kami, walang sakit, 'yong ma-save lang po ang buong pamilya po namin, mas maganda regalo na po sa amin," ani Laurio.

Online Simbang Gabi naman ang dadaluhan ni Madilyn Dy kahit isang kanto lang ang pagitan ng kanilang bahay at simbahan, upang makasama ang kaniyang mga batang anak at apo.

"Kailangan din 'yong pananalig sa Panginoon para magkaroon ng lakas ng pangangatawan," aniya.

Handa na ang Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church para sa mga kagaya nina Coloma at Laurio na pisikal na magsi-Simbang Gabi, at Dy na dadalo sa online mass.

May tig-3 anticipated mass at Misa de Gallo sa Quiapo Church. Lahat umano ng mga ito ay ila-livestream sa Facebook page ng simbahan.

"Hindi lang 'yong security per se ang pinaghahandaan kundi maging 'yong para sa kaligtasan ng kalusugan," ani Fr. Douglas Badong, parochial vicar ng Quiapo Church.

"Kung medyo mahina ang inyong pangangatawan, may sakit, huwag na po natin pilitin na pumunta dito. Alam naman po ng Diyos ang panata ninyo... Kailangan din nating unawain ang sitwasyon na mayroon pong pandemya," dagdag niya.

Nasa 300 tao ang puwedeng makapasok sa loob ng Quiapo Church, mula sa dating 1,000.

Puwede namang tumayo sa labas ng simbahan nang sumusunod sa physical distancing.

Parehong situwasyon din ang inaasahan sa Sto. Domingo Church sa Quezon City, na 300 tao rin ang papayagang makapasok.

May markers para masunod ang distancing, screens para makita ng mga deboto ang misa, at acrylic glass para sa mas ligtas na komunyon.

Walang anticipated mass sa Sto. Domingo Church at sa ibang simbahan sa ilalim ng Diocese of Cubao, habang alas-5:30 ng madaling araw ang Misa de Gallo.

Available din ito online, na mas hinikayat ng simbahan.

"Mas maganda po 'yong live na naka-stream. Magsuot sila ng proper na suot, 'yong damit. And then prepare the altar, prepare yourselves. Kung may mang-iistorbo, huwag muna natin pagtuunan ng pansin," ani Fr. Mhandy Malijan, parish priest ng Sto. Domingo Church.

Ayon naman sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, taon-taon namang pinaghahandaan ang Simbang Gabi.

"Ang bago lang naman dito, 30 percent lang ng church capacity ang mapupuno. And then sa liturgy namin ay 'yong mga kanta... We're going to cut down on the songs," ani Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng CBCP Public Affairs Committee.

Magpapakalat naman ang Philippine National Police ng social distancing patrollers upang matiyak ang pagsunod sa health protocols.

Nanawagan si Secillano sa publiko na ipagdasal ang pagtatapos ng pandemya at kaligtasan ng isa't isa.

Magugunitang iniklian ng Metro Manila mayors ang curfew hours sa kani-kanilang mga lungsod para bigyang-daan ang Simbang Gabi.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

