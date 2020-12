Informal settlers sa Malolos hinatiran ng relief packs

Hinatrian ng relief packs ng ABS-CBN ang ilang informal settler sa Malolos, Bulacan na tinutulungan din ng Malolos Cathedral. ABS-CBN News

MAYNILA — Walang laman ang Malolos Cathedral nang mabisita ng ABS-CBN pero kuwento ni Fr. John Tarrayo, marami pa ring residente ang dumadalo sa misa tuwing Linggo sa gitna ng ipinatutupad na community quarantine.

Pero bukod sa pag-aalay ng dasal, minabuti na rin ng katedral na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ang kabuhayan ng pandemya.

"It is our obligation to pray, but we need a concrete action," ani Tarrayo.

"Mula sa kakaunting mayroon kami, maraming nagbigay ng tulong at mayroon kaming nabahagi sa ibang tao... tinulungan kami ng St. Andrew's Fund para magka-connection sa Lingkod Kapamilya, kaya mula sa inyo natulungan kami," dagdag niya.

Para mas marami pang maabot na ayuda mula sa simbahan, nagdala ng relief packs ang ABS-CBN sa Malolos Cathedral.

Kasama sa mga natulungan ang mga informal settler malapit sa katedral na kinabibilangan ni Emma Villero.

Nawalan ng trabaho ang asawa at mga kamag-anak ni Villero kaya hirap siyang makabili ng pagkain maging ng pantustos sa kaniyang anak na may special needs.

"Minsan po talagang walang makain, tiis lang po. Wala naman magawa, walang mapagkuhanan," ani Villero.

Dagdag din umano sa mga alalahanin nina Villero ang napipintong pagpapaalis sa kanila sa lugar na tinitirhan.

"Nag-aantay na lang po kami kung kailan kami paalisin dito, hindi rin naman po sa amin ito, nakikitirik lang kami," aniya.

Hangad ni Tarrayo na marami pang mga kagaya ni Villero ang gumaan ang pasanin ngayong may pandemya, sa tulong ng mga nagmamalasakit sa kapwa.

"Nananawagan po ako sa iba nating kababayan na kung nais tumulong ay tumulong tayo. Ito ay obligasyon natin, bilang kapwa natin," aniya.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News