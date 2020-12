COVID-19 cases sa Metro Manila tumataas na higit 1 linggo bago mag-Pasko

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Higit isang linggo bago mag-Pasko, nagsisimula na ulit tumaas ang bilang ng COVID-19 cases sa Metro Manila.

Sabi ni Dr. Guido David, fellow ng OCTA Research Group, ngayong linggo ay nagsisimula na ulit ang pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19.



Sa ngayon aniya, nasa 1.06 percent ang reproduction rate o bilang ng puwedeng mahawa. Pero posibleng sa pagtatapos ng taon ay tumaas pa ito sa 1.2 percent.

"Habang tumataas yung reproduction number, ibig sabihin pabilis nang pabilis yung rate of infection... [N]agsisimula [na] siyang tumaas. Huwag nating hayaan na patuloy-tuloy na tumaas siya. Siguro naiintindihan naman natin... Christmas at gusto nating buksan ang economy ngayong Pasko. Pero sana, pagkatapos ng Pasko, puwede nating pahigpitan nang kaunti para hindi na tumaas ulit," ani David.

Kaya ang Lung Center of the Philippines, isa sa mga COVID-19 referral hospitals sa Metro Manila, naghahanda na sa pagsirit ng kaso ng COVID-19 ngayon holiday season.

"Ngayon, naghahanda kami para sa isang surge. Mababa ang numbers ngayon. Pero wala kaming tigil sa pag-aayos ng mga kuwarto... Sa tingin namin, mangyayari dadating right after the Christmas season, early January," ani Dr. Tony Ramos, opisyal ng pagamutan.

Sa kasaluyan, nasa 400 kaso ng COVID-19 kada araw ang naitatala sa Metro Manila, sabi ng OCTA.

Sa tala ngayong Lunes ng Department of Health, umabot na sa 450,733 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 23,253 ang active cases.

—May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

