Babala ng doktor: Mga bata puwedeng maging 'silent spreader' ng COVID-19

MAYNILA — Inirekomenda ngayong Lunes ng isang pediatrician na panatilihin na lang sa mga bahay ang mga bata dahil maaari silang maging sanhi ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon sa developmental at behavioral pediatrician na si Dr. Victoria Nolasco, mas mabuting nasa bahay na lang ang mga bata sa darating na holidays at wala sa mga mall o iba pang matataong lugar.

Baka kasi mahawa ang mga bata ng COVID-19 at maging tinatawag na "silent spreader" o iyong magpapasa ng sakit sa mga kasama sa bahay na may edad na.

"It is strongly recommended by pediatricians for children to remain home to minimize the risk of getting infected and lower transmission," ani Nolasco sa isang press briefing.

"Okay lang na mainip ang bata. Diyan lalabas ang kanilang skills of creativity. Maganda ito para sa kanilang development," dagdag niya.

Kamakailan, sunod-sunod ang babala ng mga eksperto at awtoridad sa publiko na mag-ingat dahil posibleng magkaroon ulit ng pagsirit ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa pag-aaral ng OCTA Research Group, maaaring mangyari ang pagsirit ng mga kaso isa o dalawang buwan matapos ang holiday, lalo kung hindi susunod ang mga Pilipino sa minimum health standard.

"Hindi naman natin binabawalan ang mga tao lumabas... ang sinasabi natin, mag-enjoy tayo ng Christmas pero medyo controlled lang, hindi naman 'yong all-out na magpa-party tayo ng 100 people, magvi-videoke tayo," ani Guido David, miyembro ng OCTA Research Group.

Referral centers naghahanda

Samantala, naghahanda na ang COVID-19 referral centers sakaling tumaas ulit ang bilang ng active cases.

Mababa pa ngayon ang occupancy rate ng mga referral center.

Sa Philippine General Hospital, halimbawa, kasalukuyang may 97 active cases, mababa kumpara sa dating pumapalo ng 200 kaso.

Sa Lung Center of the Philippines, 26 ang laman ng 70 kama na inihanda para sa COVID-19.

Sa tala ngayong Lunes ng Department of Health, umabot na sa 450,733 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 23,253 ang active cases.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

