1 huwes, madaling araw lagi: Mga aktibista nakakita ng 'pattern' sa mga pag-aresto

MAYNILA — May nakikitang "pattern" ang mga aktibista at kaanak ng mga nahuli noong International Human Rights Day sa paraan ng pag-aresto sa kanila ng mga pulis.

Bukod kasi sa pare-parehong kaso, iisang hukom din ang nag-issue ng search warrant laban sa tinaguriang Human Rights Day 7 - si executive judge Cecilyn Burgos-Villavert ng Quezon City Regional Trial Court Branch 89, na siya ring naglabas ng mga search warrants noong nakaraang taon.

Nasa 60 ang nahuli sa Maynila at Bacolod noong Oktubre at Nobyembre 2019, sa bisa ng search warranta ni Villavert, na inilabas niya matapos makipagpulong kay noo’y National Capital Region Police Office director at ngayo’y Philippine National Police (PNP) chief Gen. Debold Sinas.

Ang tanong ng mga kaanak ng mga nahuli: Nasunod ba ang batas at mga patakaran sa paghuli sa mga aktibista?

"Napakadali namang mag-imbento ng kuwento-kuwento. You can invent all the kuwento. But how to verify, how does the judge verify the veracity of the statements of the police who are put into question?" ani Tinay Palabay, Karapatan secretary general.

Sa ilalim ng Rules of Court, kailangan kasing personal na inaalam ng huwes kung may basehan ba para maglabas ng search warrant matapos suriin under oath ang nagrereklamo at ang testigo nito.

Rules of Court, Rule 126, Section 5 — Examination of complainant; record: The judge must, before issuing the warrant, personally examine in the form of searching questions and answers, in writing and under oath, the complainant and the witnesses he may produce on facts personally known to them and attach to the record their sworn statements, together with the affidavits submitted.

Kailangan ding nakasaad sa search warrant ang mismong lugar na hahalughugin at mga bagay na kukumpiskahin.

Sa araw lang dapat ito ipinapatupad maliban kung nakasaad na puwede sa gabi.

Kailangang banggitin ng law enforcer ang pakay at awtoridad nito sa pagsilbi ng search warrant. Kapag hindi pinagbuksan, puwedeng sirain ang pinto at pasukin ang pamamahay.

Dapat may inventory at resibo rin ng mga nakumpiska. At kapag may kontrabando, maaaring hulihin ang sinumang in possession nito.

Sa ilalim naman ng mismong PNP manual, bawal halughugin ang bahay kung hindi nakaharap ang mismong nakatira dito, hindi sa harapan ng nakatira rito, o kanyang mga kamag-anak, o di kaya’y 2 testigo na taga-roon sa lugar.

Hindi rin dapat kinukuha ang mga gamit na hindi naman nakasaad sa search warrant.

PAGLABAG?

Ayon kay Lady Ann Salem, ang mamamahayag na isa sa mga hinuli noong Disyembre 10, pinatalikod umano sila ng mga pulis nang isang oras at tinaniman ng ebidensya, bago tuluyang gawin ang paghahalughog.

Isyu naman para sa ibang nahuli ang paraan ng pagpapatupad ng mga pulis sa search warrant, na kadalasa’y ipinapatupad umano ng madaling araw.

Maraming nakikitang paglabag ang abogado ng mga nahuli.

"They will go to the place na ise-search nila. Siguro talagang hatinggabi, alas-12 hanggang alas-5 ng umaga. And then they will barge inside without introducing themselves. Usually, hindi pa sila naka-uniporme. Wala silang nameplate para hindi sila ma-identify," ani Maria Sol Taule, abogado ng Karapatan at miyembro ng National Union of Peoples’ Lawyers.

Kaya may nakikitang "pattern" ang mga aktibista sa ganitong sistema ng mga pulis:

Madaling araw ang pagpapatupad ng search warrant

Illegal possession of firearms and explosives ang ikinakaso

Iisang judge lang ang nag-i-issue ng warrant

Nanawagan na ng imbestigasyon sa Kamara ang Makabayan bloc at ang Karapatan. Hinimok na rin nila ang Korte Suprema na imbestigahan ang hukom.

Sinisikap pang kuhanin ng ABS-CBN News ang panig ni Villavert.

Pero dati na siyang dinepensahan ni Chief Justice Diosdado Peralta noong nakaraang taon. Sumunod naman daw ito sa alituntunin kaya wala siyang nakitang dahilan para kusang mag-imbestiga ang Korte Suprema.

Wala ring nakikitang mali ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa mga pag-aresto dahil nakabase aniya ito sa search warrant na inilabas ng korte.

"If they have claims coming from the CHR (Commission on Human Rights) or any other body that anomalies or irregularities have been committed by the PNP, we are welcome to address this. But so far, based on the info provided by our operating units and even members of media who were present at that time, there were no reports indicating that violations were committed, and again operation were compliant with police operational procedure," ani PNP-CIDG chief Police Maj. Gen. Jigs Coronel.

Giit pa ng PNP, nirespeto nila ang mga karapatan ng mga naaresto at naalalayan sila ng kani-kanilang mga abugado.