Anak 'mastermind' sa pagpaslang sa ina, partner sa Nueva Ecija bus shooting

MAYNILA — Ang anak ng babaeng biktima sa Nueva Ecija bus shooting incident ang sinasabing utak sa naturang twin murder, ayon sa pulisya.

Sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Capt. Franklin Sindac — public information officer ng Nueva Ecija police — na main suspek si alyas "Tisoy" sa pagpaslang sa kaniyang ina at partner nito.

Matatandaang malapitang binaril sa ulo ang mag-partner habang nakasakay sa bus noong Nobyembre 15. Nakuhanan ng dashcam video ang insidente at nag-viral sa social media.

Hawak na ng pulisya ang isa sa 2 gunman na kinontrata umano ni Tisoy.

Sinampahan na ng kasong murder si Tisoy, ka-live in nito, and 2 gunman, at isang John Doe na driver umano na naghatid sa mga biktima sa bus terminal.