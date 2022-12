Senado iimbestigahan ang pagkamatay ng 3 binata sa Sultan Kudarat

MAYNILA - Iimbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng tatlong binata sa Lambayong, Sultan Kudarat noong madaling araw ng Disyembre 1.

Sa kaniyang privilege speech ngayong Martes, sinabi ni Sen. Robin Padilla na dapat matukoy ang puno't dulo ng insidente.

Sa bersyon aniya ng Philippine National Police, hinarang umano ang mga ito sa isang checkpoint sa Barangay Didratas. Pero sa halip na huminto ay humarurot umano papalayo, dahilan para habulin ang mga ito ng mga awtoridad.

Pero nang ma-corner ay nagpaputok umano ang angkas ng motorsiklo, kaya gumanti ng putok ang mga pulis.

Sabi ni Padilla, pinabulaanan ito ng mga kaanak ng mga nasawi.

"Para sa kanilang mga kapamilya, hindi naiiba sina Sama, Horton, at Arshad sa mga karaniwang binata: palakaibigan, masayahin, at makulit. Sinasabing ang bisyo lamang ng mga ito, tulad ng marami sa ating mga anak, ay ang magdamag na paglalaro ng Mobile Legends at madalas na panonood ng Motorshow," anang mambabatas.

"Kung kaya naman gayun na lamang ang pag-alma ng mga kaanak sa mga sangkot na kapulisan. Anila, mayroong mga magpapatunay ng mga diumano’y kabulaanan sa naging ulat ni Chief Toñacao sa pangyayari, gayundin ang sinasabing naka-rekober ng baril, granada, at shabu sa katawan ng mga binatilyo," pagpapatuloy niya.

Ayon umano pa sa mga pamilya, mayroon silang mga saksing nagsasabing hindi mismo sa checkpoint ng Barangay Didtaras nangyari ang habulan kundi sa Poblacion, kung saan rumeresponde ang mga pulis sa naiulat na kaguluhan, sabi ni Padilla.

Ang mas nakababahala pang ulat mula sa isa sa mga kamag-anak ay sinakal umano muna ng mga pulis gamit ang sariling damit ang isa sa mga nasawi, habang ang isa naman ay nagtamo ng mga tama ng bala sa magkabilang palad – patunay na nagtaas na umano ito ng kamay, na hudyat ng pagsuko, bago pinagbabaril nang malapitan, anang senador.

Sabi ni Senator Ronald dela Rosa, dapat mabigyan ng hustisya ang tatlong kabataang nasawi.

Bilang chairman aniya ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi niyang bubuo sila ng sub committee para maimbestigahan ang isyu at si Padilla na ang mangunguna sa sub-committee.