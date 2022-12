Quiapo inihahanda na para sa Pista ng Itim na Nazareno

Kita sa face shield ng isang deboto ang repleksiyon ng simbahan ng Quiapo sa isang misa para ipagdiwang ang Pista ng Itim na Nazareno. George Calvelo, ABS-CBN News

Puspusan na ang paghahanda ng pamunuan ng Quiapo Church, Manila Police District at iba pang ahensiya para sa selebrasyon ng Poong Itim na Nazareno.

Noong nakarang linggo nagsagawa ng inspeksyon at walk-through sa paligid ng Quiapo Church, Quirino Grandstand at sa mga dadaanan na ruta ng isasagawang "Walk of Faith."

"Our fiesta communities have done walk-throughs, have done necessary arrangements with security and safety personnel both private and [from] our local government, partikular na po ang ating kapulisan, kasama ang ating mga boluntaryo, kasama na rin ang ating ministry at organisasyon dito sa Quiapo," ayon sa attached parish priest ng Quiapo Church na si Rev. Fr. Earl Allyson Valdez.

"Nasuyod na rin po ang Quirino Grandstand, tiningnan na rin ang possible entry at exit points, nagkaroon na rin ng parang rough walk-through kung paano 'yung tinatawag na lakad pananampalataya sa ika-8 ng Enero."

Sinisilip naman ngayon ng pulisya ang kalagayan ng mga kalsadang daraanan para sa "Walk of Faith."

Nakatakda silang magkasa ng clearing operation simula sa Enero 3, 2023.

Simula naman sa Enero 6, 2023 ay hindi muna papayagan ang lahat ng vendor sa paligid ng Quiapo Church. Isinasapinal na rin ng MPD ang kanilang security plans para sa selebrasyon.

Partikular na ide-deploy ang mga pulis sa Quirino grandstand, Quiapo Church at sa rutang dadaanan ng Walk of Faith.

Bawal magdala ng matutulis na bagay.

Maglalagay ng control points sa Quezon Boulevard kung saan iinspeksiyunin ang mga dalang gamit ng mga deboto.

"Lahat ng city limits magkakaroon ng checkpoint. Dahil bawal dalhin ang mga life size na image, they can only bring with them 'yung hand-carry lang, so doon ichi-check sa city limits ng Manila, walang papasok na life size," ani MPD Director Andre Dizon.

Ang lahat ng aktibidad ay mapapanood din online para sa mga hindi makakadalo sa selebrasyon.

Sa mga susunod na araw maglalabas ng mas detalyadong schedule ang pamunuaan ng Quaipo Church kaugnay ng selebrasyon ng Poong Itim na Nazareno.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News