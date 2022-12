MAYNILA — Abiso sa mga sumasakay ng LRT-2.

Magpapatupad ng pinaikling operating hours ang pamunuan ng LRT-2 sa bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon, ayon sa anunsiyo nito nitong Martes.

Sa Disyembre 24, Christmas Eve, alas-8 ng gabi ang magiging huling biyahe papuntang Recto Station at alas-8:30 ng gabi naman papuntang Antipolo Station.

Sa Disyembre 31, New Year's Eve, alas-7 ng gabi ang huling biyahe papuntang Recto Station at alas 7:30 ng gabi papuntang Antipolo Station.

Magbubukas ang mga estasyon ng alas-5 ng umaga.

Paalala ng LRT-2, magsasara ang Recto at Antipolo Stations 5 minuto bago ang oras ng last trip.

Balik sa normal operating hours — 5 a.m. hanggang 9:30 p.m. — ang linya ng tren sa Disyembre 25, Araw ng Pasko, at Enero 1, 2023.

