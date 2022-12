Pastor Apollo Quiboloy. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News/file

Wala pa ring natatanggap na extradition request ang Department of Justice (DOJ) mula sa US government kaugnay sa kinakaharap na mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ Founder Pastor Apollo Quiboloy.

Sabi ni Justice spokesman Atty. Mico Clavano, nagsagawa na sila ng inventory sa mga kaso laban kay Quiboloy dito sa Pilipinas.

“We haven’t received any request for extradition yet. Although, we’ve done an inventory of the petitions for review filed in the DOJ and we found three... two respondents siya, 'yung isa ay complainant,” sabi ni Clavano.

Paliwanag ni Clavano, gugulong ang extradition ni Quiboloy kung aaksyon ang US government dito.

Bagama't una na rin aniyang tiniyak nitong Lunes ni DOJ Sec. Jesus Crispin Remulla na susunod sila sa extradition treaty sa Amerika.

Sa ngayon, patuloy lang aniyang nakaabang ang DOJ kung may ipadadalang extradition request ang US government.

“'Yung extradition will be initiated by them (US government) so on that waiting game muna tayo. We can’t extradite them kung walang request din. Just like the secretary said, 'yung extradition is a bilateral treaty between two countries so that’s binding internationally and we plan to abide by the provisions of the extradition treaty by the US. We’re just waiting for the request for extradition,” paliwanag ni Clavano.

Bagamat aminadong kinakailangan ng pag-uusap dito ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, sinabi ni Clavano na marami pang mga isyung ligal ang kinakailangang masagot sa usapin ng posibleng extradition ni Quiboloy sa Amerika.