Bago sumapit ang Pasko, tiyak na ang kaliwa't kanang Christmas party at pagtitipon pati ang gitgitan ng mga tao sa mall para makapag-shopping.

Pero nagpaalala ngayong Martes ang Department of Health (DOH) na posible pa ring mapanatili ang kaligtasan laban sa COVID-19 sa gitna ng pagluluwag ng restrictions.

"Sana gawin ang parties sa open space. Kung sa kulob na lugar, buksan ang mga bintana at pinto para mag-circulate 'yong air sa room. Siguraduhin na lahat ng a-attend, walang sintomas. If you know you've been exposed or may symptoms, 'wag na mag-attend," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Mahalaga umano itong matandaan ng mga tao ngayong nakikita ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas habang nananatili namang mababa ang porsiyento ng mga okupadong kama sa mga ospital.

Dapat din umanong patuloy na nag-iingat ang mga tao, lalo't nakikita rin ngayon ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa China kasunod ng mga protesta kontra sa mahigpit na protocols.

Ayon kay Vergeire, habang patuloy na kumakalat ang sakit, lalong nagkakaroon ng tsansang mag-mutate ang virus na posibleng maging sanhi ng panibagong variant.

"We've experienced a lot of variants already. But still we have our cases manageable in the country because we are more prepared than before. More of our people are vaccinated, more still opt to wear the mask and that is good for us," ani Vergeire.

Dahil mas handa na ang bansa na rumesponde sa COVID-19 at maraming Pinoy na ang bakunado, hindi na kailangang mag-panic, ayon sa DOH.

Sa katunayan, sa mga susunod na buwan ay nais na umanong paghiwalayin ang alert level system at mga restriction na kaakibat nito.

"If we decouple these restrictions, we’ll be able to have that sense of normalcy," ani Vergeire.

Inatasan ang Department of the Interior and Local Government na makipag-usap sa iba-ibang lokal na pamahalaan. Muli namang tatalakayin ang usapin ng alert levels sa pulong ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) sa Enero 2023.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News