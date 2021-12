Paskong Pinoy chorale concert, bumida sa Dubai World Expo 2020

DUBAI- Malayo man sa Pilipinas, damang-dama ng mga Pilipino sa United Arab Emirates ang himig pasko sa pagsisimula ng Disyembre sa World Expo 2020.

Para maipakita ng mga Pilipino sa buong mundo ang bersyon ng Paskong Pilipino, binuo ng Philippine Embassy sa United Arab Emirates ang isang 190-member performing ensemble na kinabibilangan ng apat na Abu Dhabi at Dubai-based Filipino choirs.

Ang isa ay performing arts group at isang batang Filipino finalist mula sa international singing competition.

Ang performers na napili para sa concert ay ang Abu Dhabi Concert Chorus, Dubai Vocal Ensemble, Filipino Social Club Chorale, Organisasyon ng Pilipinong Mang-aawit at Mananayaw sa Abu Dhabi, St. Mary’s Filipino Community Choir at ang 10-taong gulang na Abu Dhabi-born Peter Rosalita na finalist sa “America’s Got Talent.”

Ginanap ang concert sa Jubilee Stage, ang pinakamalaking performance venue ng Expo at napanood ng libo-libong Expo visitors mula sa iba-ibang bansa. Nagpakinang naman sa stage ang sikat na “ParulSampernandu” lanterns dahil sa kanilang dancing lights.

Pinasaya ng chorale group ang mga Pilipinong dumalo dahil muli nilang narinig ng live ang mga tradisyunal at bagong Filipino Christmas songs tulad ng Halina-Halina,

Ang Pasko ay Sumapit, Kumukutikutitap, at maging mga sumikat na Christmas IDs ng ABS-CBN tulad ng Family is Forever.

Sa video message ni UAE Minister of Culture and Youth Noura bint Mohammed Al Kaabi na ipinalabas sa programa, pinuri niya ang mga Pilipino, anya, “We in the UAE admire the work, culture, and the ever-friendly and smiling nature of our brothers and sisters from the Philippines. You have become an integral part of our social fabric."

Ang “Paskong Pinoy" sa World Expo ay proyekto ni Philippine Ambassador to the UAE na si Hjayceelyn Quintana.

Inorganisa niya ang “Paskong Pinoy” chorale concert bilang taunang event sa kanyang mga dating diplomatic posts at sa ngayon sa UAE.

Ayon kay Ambassador Quintana inilalarawan ng “Paskong Pinoy” o Filipino Christmas ang lahat ng mga bagay na maganda sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino.

