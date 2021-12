Watch more on iWantTFC

Dumepensa ngayong Lunes si Health Secretary Francisco Duque III sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na pinakawalan ng Pilipinas ang pagkakataong makabili ng 50 milyong hiringgilya mula Amerika.

"Absolutely false and without basis," sabi ni Duque.

Tinutukoy ni Duque ang Twitter post ni Locsin, na nagsabing kung dati ay COVID vaccines ng Pfizer at Moderna ang pinalampas umano ng bansa, kamakailan ay nawalan ng pagkakataong bumili ang pamahalaan ng mga hiringgilya.

Ayon kay Duque, kulang sa detalye ang pahayag ni Locsin.

Pero may kompanya umanong gustong lumahok sa bidding at umatras matapos mababaan sa aprubadong budget ng Pilipinas na P119.5 milyon, o higit P2 kada hiringgilya.

Ayon kay Duque, hindi niya puwedeng taasan ang pondo sa kontrata.

Dumepensa rin si vaccine czar Carlito Galvez Jr. at presidential adviser for COVID-19 response Vince Dizon sa pahayag ni Locsin.

"Walang nagpabaya. Mayroon tayong 44 million (syringes) na pino-procure sa UNICEF. ‘Yong problema natin doon is not the procurement, but more on the delivery," paliwanag ni Galvez.

"Considering na sinabi ng [World Health Organization] na ‘yong syringes natin talaga ay globally may acute shortage tayo, pero 'yong proseso ng procurement, I believe nasa UNICEF na 'yong bola. Mayroon naman tayong alternative syringes," dagdag ni Galvez.

"Kailangan lang siyempre ‘yong proseso nasusunod. Hindi naman tayo pwedeng mag-procure ng basta-basta lang," ani Dizon.

Sa kabila ng global shortage o kakulangan sa supply ng hiringgilya para sa mga bakuna ng Pfizer, tiniyak ng National Task Force Against COVID-19 na may alternatibo at may hiringgilyang magagamit ang Pilipinas para sa ikalawang yugto ng malawakang national COVID-19 vaccination drive sa Miyerkoles hanggang Biyernes.

Target ng Department of Health na makapagbakuna ng 7 milyong inidbiduwal sa vaccination drive.

Sa kabuuang target na 77 milyong ma-fully vaccinate, nasa higit 41 milyon na ang may kumpletong bakuna laban sa COVID-19.

"We are recommending na talagang i-maximize na natin ang vaccination as we anticipate the coming ng omicron," ani Galvez, na tinutukoy ang bago at mas nakahahawang variant ng COVID-19.

Samantala, tiniyak ng Food and Drug Administration (FDA) na ligtas at epektibo pa rin ang mga bakunang pinalawig ang shelf life.

Umaasa ang FDA na bago matapos ang Disyembre ay mailalabas na nito ang desisyon kaugnay ng application ng Pfizer para magamit ang mga bakuna nito sa mga batang edad 5 hanggang 11 sa Pilipinas, sabi ni Director General Eric Domingo.

Ayon kay Galvez, posibleng sa unang linggo ng Enero masimulan ang rollout ng pagbabakuna sa naturang age group.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News