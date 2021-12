DFA natulungang makauwi ang 17 Overseas Filipinos mula Ethiopia

MANILA - Dumating na sa bansa ang unang batch ng Filipino repatriates mula sa Ethiopia sa tulong ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs (OUMWA) ng Department of Foreign Affairs.

Labimpitong Overseas Filipinos mula Addis Ababa, Ethiopia ang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 noong December 12, 2021.

Sinalubong ng DFA-OUMWA sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 noong December 12, 2021 ang 17 overseas Filipinos mula Ethiopia (DFA photo)

Lulan ng EgyptAir ang 12 na repatriates kasama ang apat na bata, at isang sanggol na Pilipino mula Addis Ababa sa Ethiopia.

Mula Addis Ababa, lumipad ang grupo patungong Cairo at mula Cairo nag-connecting flight sila patungong Manama, Bahrain bago tumuloy sa Maynila lulan ng Gulf Air.

Naging mandatory ang repatriation ng mga Pilipino mula Ethiopia dahil sa pagkakalagay ng DFA sa Ethiopia sa Alert Level 4 (Mandatory Evacuation) dulot ng tumitinding kaguluhan at karahasan sa maraming bahagi ng Ethiopia.

Ang Philippine Embassy sa Cairo, Egypt ang nagsumikap para makaalis nang ligtas ang mga nabanggit na repatriates sa Ethopia. Ang nakauwing mga Pilipino ay sumailalim sa quarantine protocols na itinakda ng IATF.

