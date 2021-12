Sa unang pagkakataon mula Marso 2020, mas mababa na sa 100 ang average daily cases sa National Capital Region, ayon sa OCTA Research Group.

Mula Disyembre 6 hanggang 12, ang average na bilang ng mga bagong kaso sa rehiyon ay 91.

Sa 17 lugar sa NCR, tanging Quezon City, Muntinlupa, Malabon at Makati lang ang "low risk" habang ang iba'y itinuturing nang "very low risk," ayon sa OCTA.

Omicron

Sa kabila nito, nananatiling banta ang mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19, na unang na-detect sa South Africa pero sa ngayo'y hindi pa nakikita sa Pilipinas.

Bagaman patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang omicron, nakitang mula sa mababang reproduction number ng South Africa noong Oktubre hanggang sa unang bahagi ng Nobeymbre, biglang tumaas ito sa 2.5, base na rin sa mga bagong kaso ng sakit.

Kailangan pa rin ng mas maraming datos tungkol sa pagkakaospital ng mga tinamaan ng omicron.

Kahit posibleng hindi kasinglala ng delta variant ang omicron, inaasahan pa ring tataas ang hospitalization dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit — bagay na posibleng makapabigat na naman sa mga ospital at ikamatay ng ilan.

Bakuna

Noong nakaraang linggo, sinabi ng Pfizer na ang pagkakaroon ng ikatlong dose ng kanilang bakuna ay kaya umanong maka-neutralize ng omicron.

Pinag-aaralan na ng gobyerno ang pagpapaikli sa 3 o 4 na buwang pagitan ng primary vaccine series at booster shot, mula sa kasalukuyang 6 na buwan.

Kung matuloy man ito, hindi isyu ang supply ng bakuna, ani vaccine czar Carlito Galvez, Jr.

"Para at least ma-expand na natin at mapabilis natin ‘yung protection. Because we also received some advice from some experts worldwide, na mas maganda na hanggang hindi pa bumababa o nagwe-wane ‘yong protection, kailangan bigyan na natin," ani Galvez.

Nilinaw naman ni FDA Director General Eric Domingo na hindi nangangahulugang mas maagang bumababa ang pagiging epektibo ng bakuna kapag mas maagang ibinibigay ang booster.

"Iyon pong mga ibang two-dose vaccines katulad po ng Sinovac, Astrazeneca, Pfizer [at] Moderna, nakikita po natin na nag-uumpisa lamang naman na mag-wane iyong protection at the six month," ani Domingo.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, hindi pa masabi sa ngayon kung kailangan pa ng dagdag na dose pagkatapos ng booster shot.

Naniniwala rin si Solante na makatutulong sa bansa kung palalawigin ang Alert Level 2 hanggang katapusan ng taon habang patuloy pa ring nangangalap ng datos tungkol sa omicron.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News