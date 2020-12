Umano'y NPA patay, 2 iba pa arestado sa Davao del Norte

Isa ang patay habang 2 iba pa ang arestado sa isang umano'y engkuwentro sa pagitan ng militar at mga miyembro ng new People's Army sa Brgy. Sto. Niño sa bayan ng New Corella, Davao del Norte.

Ayon sa 1001st Brigade ng Philippine Army, naganap ang insidente noong Sabado.

Isang alyas Maria ang napaslang ng militar na miyembro umano ng ng NPA. Arestado naman 2 pa na rebelde din, ayon sa militar.

Narekober umano ng mga sundalo mula sa lugar ng engkuwento ang ilang high-powered firearms.

Dinala sa Damalerio Funeral Homes ang bangkay ng napatay at itinurnover sa pamilya nito, habang sumailalim sa interrogation ang dalawang naaresto.

- ulat ni Hernel Tocmo