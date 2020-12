P54-M halaga ng shabu nakuha sa 2 suspek sa Muntinlupa

Dalawang hinihinalang major players ng isang drug distribution network ang naaresto ng mga awtoridad sa isang operasyon sa Muntinlupa City nitong Sabado, kung saan nakuha rin umano ang nasa P54 milyon halaga ng shabu.

Kinilala ng Philippine National Police ang mga suspek bilang sina Renzy Louise Javier Vizcarra at Red Lewy Javier Vizcarra, na nahuli sa umano isang buy-bust operation sa Barangay Tunasan bandang alas-5 ng hapon.

Katuwang ng PNP sa operasyon ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence Service of Armed Forces of the Philippines, at National Intelligence Coordinating Agency.

“Our anti-illegal drugs campaign has resulted even more in this kind of accomplishment because of the cooperation between and among our law enforcement agencies which serves as a stern warning to drug dealers,” ani PNP chief Gen. Debold Sinas sa isang pahayag.

Nakuha sa mga suspek ang umano'y 8 kilo ng shabu, 3 cellphone, isang Toyota Innova, at boodle money na ginamit sa operasyon, sabi ng pulisya.

Samantala, napigilan din noong Miyerkoles ng isang inter-agency body sa Ninoy Aquino International Airport ang tangkang paghatid ng shabu sa pamamagitan ng air parcel service, sabi ng PNP.

Magugunitang inihayag ni Sinas na isa sa mga unang utos sa kaniya ni Pangulong Rodrigo Duterte noong bagong talagang PNP chief siya ay ang pagpapaigting sa anti-drug campaign ng gobyerno.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC