Mga taong may HIV mas hirap sa pagkilos, gamutan ngayong may pandemya

Mahigit 3 at kalahating dekada na simula nang matuklasan ang HIV/AIDs (human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome) pero patuloy pa rin umanong nakararanas ng stigma at diskriminasyon ang mga taong mayroon nito.

Isa rito ang 38 anyos na si "Owie," na 17 taon nang nabubuhay na may HIV.

Ayon sa kaniya, lalong naging mahirap ang kilos at gamutan nilang people living with HIV (PLHIV) ngayong may COVID-19 pandemic.

"Nagkaroon ng problema during the pandemic kasi hindi napaghandaan, 'yong iba ay one month 'yong bottle at nagkaroon pa tayo ng ECQ (enhanced community quarantine) so hindi makalabas," ani "Owie."

"Nagkakaroon pa ng mga checkpoint na kailangang ipakitang mga dokumento ang mga PLHIV," aniya.

Ito rin ang lumabas sa pag-aaral ng support group na The Library Foundation-Sexuality, Health and Rights Educators Collective Inc. (TLF-SHARE).

"Because checkpoint personnel do not know how to deal with PLHIV person. There was risk of discrimination and risk of not being allowed to go through because of assumed immuno-compromised status," ani Ruthy Labatique, lead researcher ng TLF-SHARE.

Nangako naman ang Philippine National Police (PNP) na isasaalang-alang ang mga ganoong insidente.

"Makakaasa ho kayo na bibigyan namin ng pansin ito pong usapin na ito at sa pag-raise ng consciousness ng ating mga kapulisan," ani PNP Spokesperson Brig. Gen. Ildebrandi Usana.

Ayon naman sa Department of Health, nariyan pa rin ang kahihiyan at pagkakaroon ng internal stigma sa mga may HIV.

Sinabi naman ng support group na Safe Open Space na mahalagang makaramdam ang mga PLHIV ng suporta mula sa sarili at mga kaibigan.

"Sobrang internalized ng stigma... 'pag internalized na siya, kaibigan at sarili ang tutulong," ani Tristan Jake Trillo ng Safe Open Space.

Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, principal author ng Philippine HIV and AIDS Policy Act, dapat tiyakin ng gobyerno ang proteksiyon ng mga taong nabubuhay na may HIV.

"We cannot let the COVID-19 pandemic derail all our efforts in our long fight against HIV and AIDS," anang mambabatas.

Para kay "Owie," malaking bagay ang tulong ng komunidad para sa kanilang positibo sa HIV.

"Sana tulungan kami na mabawasan 'yong stigma at discrimination lalo na ngayon sa pandemic," aniya.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News