Mga nag-party sa Manila North Cemetery, timbog

Huli ang 23 tao na nag-iinuman at nag-videoke sa Manila North Cemetery gabi ng Sabado. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Halos dalawang dosenang taong dumalo sa isang party sa loob ng Manila North Cemetery ang hinuli ng mga pulis gabi ng Sabado dahil sa paglabag umano sa health protocol.

Ayon kay Police Lt/. Col. John Guiagui, hepe ng Sta. Cruz Police Station sa Maynila, may nagsumbong sa kanila ukol sa isang party sa loob ng sementeryo, na napag-alamang idinaos matapos ang isang binyag.

"Pagdating natin doon, nakita natin ang mga ito, nag-iinuman. Higit 20, nag-iinuman dahil pala ito ay binyag. But it is a violation doon sa revised Ordinance 5555, wherein they are drinking in a public place,'' ayon sa opisyal.

Huli ang 23 tao na nag-iinuman at nag-videoke sa Manila North Cemetery gabi ng Sabado. Jekki Pascual, ABS-CBN News

May paglabag rin umano sa health protocol dahil magkakadikit na ang mga tao at marami ang hindi nakasuot ng face mask sa kabila ng patuloy na banta ng COVID-19.

Maliban sa inuman, may mga nagbi-videoke rin na parehong ipinagbabawal.

Ang host ng party ay nakatira sa Manila North Cemetery, pero ang mga bisita ay galing sa iba't ibang lugar, gaya ng Blumentritt, Quiapo at Tondo.

"Meron tayo health scare, hindi natin alam kung sino diyan... considering they are coming from different places. Walang swab test, walang rapid test," ani Guiagui.

Nasa 23 ang nahuli at nahaharap sa kasong pag-inom sa pampublikong lugar at paglabag sa health protocol, gaya ng mass gathering at physical distancing.

Watch more in iWantTFC

Babala ng pulis sa publiko, huwag na mag-party o mag-inuman kasama ang napakaraming tao lalo't nasa gitna pa ang bansa ng pandemya.

Umakyat na nitong Sabado sa 448,331 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa, ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, kung saan, 30,168 ay active cases.