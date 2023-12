Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Inaresto ng pulisya ang tatlong lalaking tulak umano ng ilegal na droga sa Barangay Tanyag, Taguig City nitong Lunes ng gabi.



Nagpapatrolya sa lugar ang mga tauhang ng Substation 8 ng Taguig City Police Station nang maamoy umano ang kakaibang usok mula sa isang lalaki na naninigarilyo.



"May nakatawag ng pansin po ‘yung ating amoy nung isang tao na nagsisigarilyo which is marijuana pala. Then, nagkaroon ng habulan, bilang tumakbo dito mismo hanggang 4th floor," ayon kay PCpt. Nelvin Pacia, commander ng Substation 8.



Nabulaga ang mga pulis nang maaktuhang nagre-repack ng mga ilegal na droga ang tatlo umanong tulak.



Tumambad sa kanila ang higit dalawang kilo ng marijuana, tatlong pack ng marijuana oil cartridge, at higit siyam na gramo ng shabu.



Tinatayang higit P400,000 ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando.



“Unexpected nga po na merong illegal transaction na nangyayari dito. Sabi kanina nung ating mga naaresto na nagre-repack, dito lang rin po sa area ng Tanyag idini-distribute ‘to,” sabi ni Pacia.



“Allegedly sabi nila, ino-order lang nila online, then pini-pick up sa baba, inire-repack na po dito,” dagdag ni niya.

Pinaghahanap ng pulisya ang isa pang kasamahan ng tatlo na nakatalon umano mula sa ikaapat na palapag ng bahay.



Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.