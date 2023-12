Padilla wants amphibious aircraft for PH Navy

MANILA - Senator Robinhood Padilla pushed for the acquisition of Multi-Purpose Amphibious Aircraft (MPAA) for the Philippine Navy.



Delivering a privilege speech in the Senate session Tuesday, Padilla said this will help supply missions without the need for escorts and can hurdle attempts to block such missions.



“Makakatulong po ang MPAA sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi na mangangailangan pa ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa ating mga watercrafts. Halimbawa po – imbes na isa’t kalahating araw ang aabutin ng isang resupply mission patungong BRP Sierra Madre, kakayanin pong makumpleto ang paghahatid ng suplay sa loob ng lima hanggang walong oras sa pamamagitan ng amphibian aircraft," Padilla said.



“Malaki po ang magiging tulong ng aircraft na ito sa pagpapatrolya hindi lamang sa Dagat Kanluran ng Pilipinas, kundi pati na rin sa iba’t-ibang isla ng ating bansa.”



Padilla added this will also help support Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR), Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA), Search and Rescue (SAR), Maritime Air Surveillance (MAS), Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR), and other similar missions.