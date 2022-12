Marcos dinepensahan ang Maharlika Investment fund

Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pinagdedebatehang panukalang sovereign wealth fund ng Pilipinas.

Ayon kay Marcos, wala siyang balak makipag-debate sa mga kritiko ng isinusulong na Maharlika wealth fund hangga't hindi pa natatapos ng Kongreso na balangkasin ang panukalang batas.

Pero tiniyak ni Marcos na makabubuti ito sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil kung hindi ay hindi naman niya ito imumungkahi — kumpirmasyon sa naunang ulat na sa kaniya nanggaling ang ideya ng pagtatag ng pondo.

"For sure, I wouldn’t have brought it up otherwise. It’s very clear that we need added investments. It’s another way to get that," ani Marcos.

Nagsalita si Marcos sa isyu sa unang pagkakataon noong gabi ng Linggo, sa kanyang paglipad sa Brussels, Begium para daluhan ang Association of Southeast Asian Nations-European Union (ASEAN-EU) Commemorative Summit.

Sinabihan ni Marcos ang mga kritiko na hintayin ang pinal na bersiyon ng panukalang batas.

"Let’s not debate until we see the final form, because we could be debating about provisions that may no longer exist," ani Marcos.

Bago nito, ilang kontrobersiyal na probisyon ng panukala ang binawi ng mga mambabatas dahil sa reklamo ng publiko.

Kasama rito ang pagtanggal sa Government Service Insurance System (GSIS) at Social Security System (SSS) bilang pagkukuhanan ng pondo ng Maharlika, pati ang pagtatalaga sa pangulo bilang pinuno ng governing board nito.

Ayon kay Marcos, hahayaan na niya ang mga mambabatas na gawin ang kanilang trabaho para mabuo ang pinakaperpektong bersiyon ng panukala.

Ilang minuto naman bago mag-alas-3 ng madaling araw o alas-10 ng umaga sa Maynila, lumapag sa Brussels si Marcos para simulan ang kaniyang 3 araw na bisita.

Una sa kaniyang schedule ang pakikipagpulong sa Filipino communnity.

Nakatakda din siyang magsalita sa ilang pulong sa European business community.

Nangako si Marcos na isusulong ang interes ng Pilipinas sa kaniyang pagdalo sa summit sa Miyerkoles, kabilang ang muling pag-ahon ng ekonomiya ng bansa mula sa pandemya, pagnenegosyo, maritime cooperation, at pagtugon sa climate change.

Magkakaroon din ng pagkakataon si Marcos na makadaupang palad si King Philippe ng Belgium, bukod pa sa 10 bilateral meeting sa mga head of state sa Europa.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News