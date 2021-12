Ambassador Lagdameo ng Pilipinas, nahalal bilang pangulo ng ika-32 IMO assembly

LONDON - Nahalal bilang pangulo ng International Maritime Organization (IMO) sa ika-32 pandaigdigang assembly nito si Ambassador Antonio Lagdameo,ang permanent representative ng Pilipinas sa IMO noong December 6, 2021.

Ito ang unang pangkakataon na isang representative mula sa Pilipinas ang nahalal bilang pangulo ng International Maritime Organization (IMO). Ang IMO ay isang United Nations specialized agency na naka-base sa London, United Kingdom.

(Photo courtesy of London PE)

Responsable ang IMO sa kaligtasan at seguridad ng paglalayag sa buong mundo at isinusulong na maiwasan ang marine at atmospheric pollution mula sa mga barko at iba pang sasakyang dagat. Ang Permanent Representative ng United Kingdom ang mag-nominate kay Lagdameo at senigundahan ng representative ng South Africa.

Ang Permanent Representative ng Italy ang nahalal bilang First Vice-President at ang Permanent Representative ng Namibia naman ang Second Vice-President. Pinasalamatan ni Lagdameo ang mga delegado para sa kanilang suporta.

Malaking karangalan rin para sa Pilipinas na kilalanin ng IMO ang mga naging ambag ng bansa sa organisasyon.

Sabi ni IMO Secretary-General Kitack Lim, susi sa global recovery sa pandemic at post-pandemic world ang sustainable transport.

Dagdag pa ni Lim, ang World Maritime Theme para sa 2021 ay “Seafarers at the core of shipping’s future.”

Ang IMO ay may 174 member states. Nagpupulong ang kanilang Assembly kada dalawang taon.

(Photo courtesy of London PE)

Doble rin ang tagumpay ng Pilipinas dahil nahalal muli ang bansa bilang miyembro ng International Maritime Organization (IMO) Council ang Pilipinas Biennium 2022 to 2023 nitong December 10.

Ang Philippine delegation para sa ika-32 Session ng IMO Assembly kinabibilangan ni Ambassador Lagdameo at mga opisyal ng Department of Foreign Affairs,

Maritime Industry Authority (MARINA), Philippine Coast Guard, at ang Office of Transportation Security. Magtatagal ang Assembly session hanggang December 15, 2021.

Source: Philippine Embassy in the United Kingdom FB page/ DFA website