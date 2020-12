RFID installation sa NLEX ihihiwalay na sa toll gates, cash lanes ibabalik

NLEX tollway sa Balintawak. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Aalisin na ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang installation ng mga radio frequency ID sticker sa toll gates.

Kasunod ito ng mga reklamong natanggap tungkol sa pagpapakabit ng RFID sa mga toll gate, na nagdulot ng trapiko at nauwi pa sa suspensiyon ng permit ng NLEX sa Valenzuela.

"We’re going to move the sticker installation away from the toll gates effective immediately. The small toll gates, aalisin na natin. Ang installation, ililipat elsewhere,” ani Romulo Quimbo Jr., communications officer ng Metro Pacific Tollways Inc.

Bukod dito, magbabalik sila ng cash lanes.

"We will open cash lanes to assure na ang mga mamamayan na wala pang RFID, it’s okay, may cash lane pa rin," ani Quimbo.

Maaalalang simula nitong Disyembre ay inatasan ng gobyerno ang mga toll regulator na gawing cashless ang pagbabayad sa toll dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Bagay ito na nagdulot ng matinding trapiko sa ilang lugar, partikular na sa Bulacan at sa Valenzuela.

Hirit ni Guiguinto Mayor Ambrosio Cruz, magbigay ng discount ang NLEX para mahikayat ang mga motoristang kumuha ng RFID sticker.

"Kaya lang po nagkaroon ng problema rito, 'yung technology na ginamit nila, 'yung provider ay hindi umaandar. Kung hindi mag-i-improve, ang sabi ko sa kanila 'yung ginawa ni Mayor Rex, maaaring gawin din ng mga punong-bayan dito,” ani Cruz.

Hirit naman ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, tanggalin ang barriers sa toll gate.

"Dapat barrier-less na, at the burden of enforcement ay sa kanila," ani Gatchalian.

Sa Lunes magpupulong ang mga opisyal ng NLEX at Valenzuela LGU.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News