Paggawa ng oral vaccine kontra COVID-19 pinag-aaralan ng molecular biologist

Fr. Nicanor Austriatico, molecular biologist na pinag-aaralan ang posibilidad na oral vaccine para sa COVID-19. ABS-CBN News

Pinag-aaralan ng isang molecular biologist ang posibilidad na puwedeng ihalo ang bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) sa isang yeast drink sa halip na iturok ito.

Sabi ng molecular biologist na si Fr. Nicanor Austriatico, posibleng umubrang gawing oral vaccine ang bakuna kontra COVID-19.

Inihantulad niya ito sa isang probiotic drink na maaaring inumin araw-araw.

"What we are trying to do is instead of injecting parts of the virus, you will drink the parts of the virus, because the yeast that you will drink is making the part of the virus that your body will use to recognize COVID-19," ani Austriatico.

Bukod sa mas madali aniya itong ipamahagi, mas makakamura ang pamahalaan dito at mas mabili ring mabili sa botika.

"This kind of vaccine will not need a cold chain because you can make yeast, you can store yeast in room temperature. There is also no need for injections, for nurses, for doctors,," ani Austriatico.

Gayunman, aminado siyang may mga hamon sa pagbuo ng ganitong klaseng bakuna, gaya ng pagpapatupad ng clinical trials.

"We have to test this technology make sure that it works in mice, if it works on mice, we have an enormous challenge of doing clinical trials," aniya.

May pagdududa naman ang vaccine expert na si Lulu Bravo sa ideya na oral vaccine sa coronavirus.

Paliwanag niyang bagaman mayroon nang oral vaccines para sa polio at rota vaccines, may kaibahan aniya ang sa COVID-19.

"OK iyon kung may mikrobyo mo ay dumadaan sa paraan ng galing lang sa tiyan, eh ang coronavirus eh galing sa ilong, sa mata, pumapasok sa lungs, so paano ka magbabakuna na gagawin mo ay iinom?" aniya.

Paliwanag din ni Bravo na matagal na panahon din ang gugugulin para mapatunayang epektibo ang isang oral vaccine kontra sa virus.

“May possibility rin, hindi ko naman sinasabi na hindi, kaya lang bago magawa gawin yung sasabihing ihahalo mo sa drink, mayroon ka munang ginawang proof, pero delikado iyon kasi gagawin mo muna sa animals," ani Bravo.

