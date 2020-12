P1.4M halaga ng hinihinalang shabu, kinumpiska sa Pampanga

ANGELES CITY, PAMPANGA — Nakuha mula sa isang buy-bust ng mga awtoridad sa lungsod na ito ang nasa P1.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu nitong Biyernes ng hapon.

Kinilala ng Angeles City Police office bilang high-value targets and 3 suspek matapos ang buy-bust sa Barangay Lourdes North West, kung saan nakumpiska ang 207 gramo ng hinihinalang shabu.

Nahaharap sa mga kasong violation of Sections 5 and 11 ng Republic Act No. 9165 ang 3 suspek. — Ulat ni Trisha Mostoles, ABS-CBN News

