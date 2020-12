Malawakang info drive sa pagbabakuna hinimok bilang paghahanda sa COVID-19 vaccine

Hawak ng isang babae ang isang bote na may "Vaccine COVID-19" sticker at isang medical syringe sa retratong kinuha Abril 10, 2020. Dado Ruvic, Reuters/file

MAYNILA - Isinusulong ngayon ng isang public health expert ang malawakang kampanya para malinawan ang publiko sa mga bakuna ngayong may mga development na sa bakuna kontra COVID-19.

Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Lulu Bravo, executive director ng Philippine Foundation for Vaccination na mahalaga ito para maibsan ang duda sa mga bakuna ng ilan.

“Mag-restore muna tayo ng confidence sa bakuna kasi kung ang bakuna dadalhin dito sa Pilipinas at gagamitin at ang makikita nila eh mga naninira or mga magdedemanda sa bakuna, hindi ba kung ikaw 'yung kumpanya, ba’t mo dadalhin dito?” ani Bravo.

Kaliwa’t kanan sa ngayon ang pagsasagawa ng COVID-19 vaccine ng mga pharmaceutical company sa buong mundo.

Watch more in iWantTFC

May iilang nag-isyu na ng emergency use authorization gaya ng US, UK, Canada, Mexico, Bahrain, at Saudi Arabia para sa bakuna ng Pfizer at German nito na Bio-n-tech.

Samantala, binawi naman ng UK-based drugmaker na Astrazeneca ang aplikasyon nito na magsagawa ng clinical trials sa Pilipinas, ayon sa Food and Drug Administration.

Ayon sa datos ng AstraZeneca, sapat na ang kanilang datos na naggarantiyang ligtas at epektibo ang kanilang bakuna.

Paglilinaw ng Department of Health, maaari pa ring ituloy ang kasunduan ng higit 30 kompanya na bumili ng higit 2 milyong dose ng bakuna sa kompanya.

Tiwala naman ang FDA sa integridad ng bakuna, lalo na kung may emergency use authorization ito.

“Kung may EUA na sila from a stringent regulatory authority, katulad ng USFDA o kaya WHO pre-qualification, mabilis lang 'yan. Kaya natin iyan into mga 3 weeks, 4 weeks,” ani FDA Director-General Eric Domingo. — Mula sa ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News