Giant Christmas tree sa Albay, iba pang dekorasyon pinailawan na

Screenshot mula sa video ni Marvin Baloloy.

STO. DOMINGO, Albay— Ramdam na talaga ang ihip ng Kapaskuhan sa Albay sa kabila ng pandemya.



Pinailawan na nitong linggo ang giant Christmas tree at iba pang Christmas decorations na inilagay sa Pugad Lawin Park at munisipyo ng lokal na pamahalaan ng Sto. Domingo.



Sa video na kuha ni Marvin Baloloy, dating tourism officer ng bayan, makikita ang ganda ng mga pailaw.



May mini-houses at Christmas light tunnel pa. Hindi rin mawawala ang Belen.

Ayon kay Mayor Jun Aguas, nagdesisyon silang maglagay pa rin ng Christmas decors ngayong taon sa kabila ng pandemya at ng mga nagdaang bagyo.



Ang mga inilagay aniya na pailaw simula noong Lunes, Disyembre 7, ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa sa kanilang mga kababayan.



Dagdag ng alkalde, sana’y magsilbi ang mga liwanag bilang inspirasyon sa mga residente na maging matatag at positibo sa kabila ng iba't ibang hamon ng buhay.



— Ulat ni Karren Canon