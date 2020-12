ALAMIN: Bakit sinasabing 'sistematiko' ang red-tagging kontra ilang grupo?

Nagtipon ang ilang nagpoprotesta sa University of the Philippines - Diliman para sa Bonifacio Day, Nobyembre 30. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nababahala ang ilang grupo sa sunod-sunod na pagre-red tag ng gobyerno sa mga grupo at taong bumabatikos sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Maaalalang idinawit sina Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate ng Makabayan Bloc at ilan pang mambabatas, party-list, at progressive groups maging ang mga abogado at mamamahayag.

Kabilang sa mga pasimuno nito ang mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ECLAC) na binuo para tugunan ang communist insurgency.

Nitong 2020, napatay ang mga National Democratic Front Consultant na sina Randall Echanis, Agaton Topacio, at Eugenia Magpantay, at ang aktibistang si Zara Alvarez.

Para kay Krissy Conti ng National Union of Peoples’ Lawyers ginawa ang pag-aaresto at mga pagbabanta bilang panakot.

Planted din anila ang mga armas na nakuha sa kanila.

“I think the message clearly is to strike fear in to so many people, that we can pick up anybody that we want,” ani Conti, na may hawak sa kaso ng pag-aresto sa mamamahayag na si Lady Ann Salem at 6 iba pang union officer noong Biyernes.

Nahuli rin ang anak ni Echanis na si Amanda sa hiwalay pang raid.

Bukod pa rito, kaliwa't kanan na kaso ang inhain sa Department at sa mga korte.

Gusto ring i-freeze ng gobyerno ang mga bank account ng grupo.

Sa batas, may kapangyarihan ang anti-terrorism council na tukuyin kung sino ang maituturing na terorista at pahintulutan ang kanilang pagkaaresto nang walang warrant, at pagkakakulong na aabot sa 24 araw kahit walang kaso.

Para sa mamamahayag na si Joel Pablo Salud, maituturing na “sistematiko” ang kampanya.

“It’s systematic ano. It’s an actual campaign. It’s a campaign designed to plant fear. Kasi ‘yung fear na ‘yun stops everyone from looking in and investigating what it is doing,” ani Salud.

Paray kay Kabataan Party-list Rep. Sarah Elago, tangka ito para patahimikin ang mga bumabatikos sa administrasyon.

“Red-tagging at disinformation bilang parte sa malawak na attempt na patahimikin ang mga boses na kritikal at tumututol doon sa mga mapang-abusong patakaran ng gobyerno,” ani Elago.

Bagay ito na itinanggi ng Malacañang.

“If they are being red-tagged, how come we do not see cases of unjust detention, of suppression, of physical harassment that are being referred to the to the proper accountability mechanisms of the state?” ani Presidential HUman Rights Committee Undersecretary Severo Catura.

Una nang hinamon ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga makakaliwang mambabatas na aminin ang kanilang ugnayan sa Communist Party of the Philippines at kondenahin ang mga krimen ng New People’s Army.

Babala ni Catura na huwag iugnay ang red-tagging sa pagsugpo ng banta ng terorismo. — Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News