Traslacion ng Poong Nazareno, babalik sa Quiapo sa Enero

Imahe ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila kasabay ng Pagdiriwang ng Itim na Nazareno noong Enero 9, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Matapos ang ilang taon, muling ibabalik ng pamunuan ng Simbahan ng Quiapo, o ang Minor Basilica of the Black Nazarene, ang Traslacion ng Poong Nazareno sa darating na Enero.

"Meron tayong prusisyon ng Nazareno, gagawin 'yan January 9 ng umaga," ani Rev. Fr. Hans Magdurulang, tagapagsalita ng Nazareno 2024.

Dagdag niya, may mga pagbabago sa Traslacion para "maging banal, maging ligtas at maging maayos ang ating pagdiriwang."

May bagong andas ang Nazareno at hindi na papayagan ang pag-akyat dito at maging ang paghahagis ng mga panyo.

May lubid pa rin na hahatakin ang mga deboto at ang ruta na susundin ay ang ruta na ginamit din noong 2022.

Maglalagay din ng mga prayer station at may dungaw pa rin sa San Sebastian Church at Plaza del Carmen.

Bago ang prusisyon sa January 9, may pagbabasbas ng mga replika ng Nazareno at mga estandartes sa kanto ng Villalobos at Quezon Boulevard sa Quiapo mula 1 p.m.-5 p.m. ng January 3-4.

Sa January 6-9 naman gagawin ang Pahalik sa Nazareno sa Quirino Grandstand.

Hindi naman isinasantabi ng simbahan ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University kayat mas doble ang kanilang preparasyon sa traslascion .

"Hindi natin babaliwalain yung mga ganoong agam-agam," ani Magdurulang.

"Kung noong mga nagdaang taon sa pakikipagtulungan at suporta ng mga kapulisan natin ay naisagawa natin ng ligtas, this time mas dinodoble ho natin."

Bago naman matapos ang 2023 ay magkakaroon ng motorcade sa Quiapo ang Poong Nazareno para sa taunang thanksgiving.

Gagawin ito simula alas onse ng gabi ng December 30.